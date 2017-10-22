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金馬影后罹癌割乳 不忍讓富商尪看傷口

2017/10/22 08:52

金馬影后陳秋霞樂觀對抗癌魔。（翻攝自臉書）〔記者陽昕翰／綜合報導〕49歲的金馬影后陳秋霞罹乳腺癌，已切除左邊乳房及腫瘤，她最近接受香港《明周》專訪，坦言動刀切除乳房前，刻意沒讓富商老公鍾廷森知道，就連術後傷口也不打算給先生看。

陳秋霞以樂觀的態度對抗癌魔，她在臉書轉發接受雜誌訪問的文章，並為自己打氣，喊話要「樂觀面對」。這次受訪談及去年確診罹患乳腺癌二期，腫瘤有3.7cm乘2cm大，她在香港接受治療，4個月時間共8次化療，沒有為罹癌掉下一滴淚。

金馬影后陳秋霞前年曾在台灣舉辦書畫展。（資料照，記者趙世勳攝）她大方分享抗癌經歷，起初多次出入香港的養和醫院，還曾為沒有記者要拍她感到傷心，後來安慰自己並非A咖，才沒人發現，她切除左乳後，對外觀美醜已不太在意，決定不做重建手術。

陳秋霞倒也坦言，其實內心中最煎熬的一塊，就是有一道連親人都無法跨越的關卡，透露沒讓老公鍾廷森知道開刀細節，只要他清楚現在沒事就好。

陳秋霞與鍾廷森結縭超過30年、夫妻倆育有3女，她更笑說因為生病脾氣好了不少，不易亂發生氣，應該會是老公最大的收穫。陳秋霞是紅極一時的玉女紅星。（翻攝自臉書）

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