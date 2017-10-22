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（獨家）嚴爵爆退休 不當五月天師弟了！

2017/10/22 07:45

音樂才華洋溢的嚴爵，已發行多張專輯，並在小巨蛋舉辦個唱。（相信音樂提供）〔記者陽昕翰／台北報導〕嚴爵前晚煮水餃撞破頭，他自拍濺血照讓粉絲感到心疼，最近他推出新專輯《Doesn't Matter》，一反常態低調沒做任何宣傳，前陣子更自曝：「出完這張差不多可以『退休』了。」似已不戀棧幕前生活，有意轉幕後發展，對此相信音樂證實，與嚴爵的合約已到期，更對他的未來表示祝福。

今年29歲的嚴爵，自南加州大學休學返台發展，在2010年推出首張專輯，就入圍金曲獎的最佳新人，才華洋溢的他外型帥氣，一直是唱片公司力捧歌手，至今已推出7張專輯，還在小巨蛋舉辦大型歌唱。

嚴爵自我突破，今年跨足戲劇圈發展。（相信音樂提供）有不少歌迷追隨的他，前年高調認愛藝人「小8」張允曦，沒想到時隔半年，雙方就傳出分手消息，更遭爆有第三者介入，雖然嚴爵在第一時間就否認，仍對形象造成不小影響。

他今年首度轉戰戲劇圈，與李毓芬合作偶像劇，就在新戲殺青、全新專輯推出之際，與唱片的公司合約已悄悄到期，他早在臉書透露：「Y7（新專輯）發完，我的重心會慢慢轉移到經營爵隊創作（Song Design LLC），做配樂以及Gospel（福音）音樂。」

嚴爵強調音樂是他一生的熱情，不會輕言「退休」，「只是會在不同階段，做讓他感到熱血沸騰的音樂」，他今天要在Legacy mini @ amba，率領爵隊三重奏舉辦音樂派對，也想好好跟歌迷說些話。

對於嚴爵與唱片公司合約已滿，相信音樂的宣傳統籌謝佩伶受訪說：「嚴爵有主動跟公司聊過一些想法，公司也很認同。」證實雙方沒有續約。據了解，嚴爵對未來的工作仍有規劃，也有可能會回到美國唸書，希望好好充電。

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