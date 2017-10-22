你今年路跑了嗎？2017年路跑賽竟有這麼多
2017/10/22 07:40
《OpView社群口碑資料庫》指出，路跑風潮不滅，2017年路跑活動高達525場。（三星提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣近幾年掀起瘋狂的路跑風潮，各式路跑活動從2005年的42場，一路至今呈現爆炸性成長，根據《OpView社群口碑資料庫》統計，今年一整年總共將舉辦525場路跑活動，12年來成長了12.5倍。
根據《OpView社群口碑資料庫》觀察，主題性路跑因為趣味度高，適合各年齡層，深受民眾歡迎。（意藍資訊提供）《OpView社群口碑資料庫》另依據6至8月網路討論的數量累計來看，排行前五名分別為「卡娜赫拉的小動物趣味路跑」、「星際大戰路跑」、「地表最潮線上路跑」、「麥當勞紅襪愛路跑」、「末路桃花聯誼路跑」，顯示結合人氣品牌、話題的主題性路跑比起正規的路跑賽事更受歡迎。此外，參與年齡層不斷降低，成了熱門的親子休閒活動。
路跑帶動周邊商機，民眾最常討論的主題，第一是鞋款。（意藍資訊提供）路跑活動發燒同時也帶動了周邊商機，民眾最常討論的主題分別為「運動裝備」、「知識」、「減肥」、「地點」。「運動裝備」中又以「鞋款」最熱門，占比高達38%，除了基本服飾配備，穿戴式裝備如無線藍牙耳機、運動錶、運動手環亦受到熱烈討論。
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