有夠尷尬…徐乃麟幹譙唐從聖 抓狂真相現在才曝光
2017/10/22 08:12
夏語心（左二）和唐從聖（左三）狂虧徐乃麟（右）。（翻攝自華視）〔記者曾德蓉／台北報導〕徐乃麟上月錄華視《天才衝衝衝》，抓狂幹譙唐從聖影片外流，引爆熱議，隨著兩人和解，該集節目內容在昨晚播出，但製作單位果然把飆罵片段剪個精光，只留下曾國城與其他同場藝人一臉尷尬的模樣當結尾。
徐乃麟抓狂幹譙後，所有人表情顯得尷尬。（翻攝自華視）之前有報導指出，徐乃麟抓狂並失控幹譙唐從聖的導火線，是因為玩猜字遊戲，唐從聖將荒「謬（ㄇ一ㄡˋ）」唸成「ㄇ一ㄠˋ」，徐乃麟拒絕讓他過關，唐從聖在旁邊鼓噪「小家子氣」，舒子晨還提油救火說「雞蛋裡挑骨頭」，最後唐從聖又酸「你是不是輸不起呀」，徐乃麟才會理智斷線，馬上飆出髒話進行一場至尊對決。
夏語心和唐從聖狂虧，徐乃麟反擊。（翻攝自華視）不過節目昨晚播出這一趴時，過程保留夏語心說徐乃麟「做節目好認真」，暗虧他對輸贏很計較，徐乃麟反駁不管做什麼都很認真，唐從聖卻在一旁幫腔質疑「看不出來」，徐乃麟還反問「那你要不要先走」；到了「荒謬」這一題，製作單位將衝突片段全部剪掉，僅留下在目睹乃哥飆罵後，所有來賓一臉尷尬，曾國城則以微妙表情宣布「三比二城城隊獲勝」。
徐乃麟抓狂幹譙完後，舒子晨（左）、唐從聖（右）表情尷尬僵硬。（翻攝自華視）網友看完流暢且毫無違和感的片段後，紛紛在節目官方臉書留言「厲害全剪掉了」、「最後結尾真的笑的很尷尬」、「會剪啊，雖然最後表情還是露餡了」。徐乃麟抓狂幹譙後，曾國城趕緊做個ending。（翻攝自華視）
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