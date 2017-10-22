淫魔製片脫褲露生殖器 強逼女星撫摸

女星希瑟科爾息影多年，日前也選擇出面揭發淫魔製片哈維溫斯坦的惡行。（翻攝自getty images）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕好萊塢製片哈維溫斯坦性騷醜聞事件延燒超過半個月，不僅線上女星、女模、女工作人員都紛紛跳出來指控，稱曾受其「狼爪」侵害，現在連息影多年的女星希瑟科爾（Heather Kerr）都選擇出面揭發哈維的惡行，她表示，年輕時曾被哈維帶到無人辦公室，對方突然解開褲子、掏出生殖器，並強拉她的手撫摸，讓她受到極大驚嚇。

希瑟科爾曾演出1980年代情境喜劇《生命的事實》，她週五受訪時，透露自己20幾歲時，曾是個懷有熱情的女演員，但在1989年的一場私人聚會上，和哈維見面後，一切都變調。

當時兩人見面並討論演藝工作，希瑟科爾開始介紹自己的演戲經驗和訓練，哈維卻只是一直問她「妳厲不厲害」、「我想要知道妳厲不厲害」，並露出骯髒又猥褻的笑容。接著，哈維解開他的褲子，拉過希瑟科爾的手，放在他的生殖器上。

希瑟科爾說：「我當時嚇傻了，但我試圖保持鎮定，因為辦公室中沒有其他人，我盡可能若無其事地抽手。」她說到激動處忍不住崩潰，律師在一旁安慰她。哈維還告訴她：「好萊塢就是這樣，所有成功打進好萊塢的女星都是這樣做。」更表示如果兩人發生性行為，可以幫助她在演藝圈上位。由於這次糟糕的經歷，希瑟科爾不久就離開演藝圈，從此不再演戲。

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