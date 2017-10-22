（專訪）王彩樺拍鬼片拿符出事 好兄弟當場翻臉
2017/10/22 07:24
王彩樺為戲事前到宮廟見習。（公視提供）〔記者鍾智凱／台北報導〕公視新創電影推出《林投記》，以民間厲鬼林投姐為背景，上演吊死、起乩、收妖等重鹹橋段，王彩樺、李辰翔、李亦捷、黃采儀主演，4人合力嚇翻觀眾，拍攝期間更充滿不可議怪事。
李辰翔劇中為愛狠尬林投姐。（公視提供）該劇全部人因一具失蹤死屍的出土，慘遭一身血紅的林投姐纏上，王彩樺劇中飾演鐵口直斷仙姑，奮力搖鈴收妖，為此特赴林口宮廟做田野，手勢及手指彎曲角度都完美複製，最終大放送淚水。
《林投記》導演洪子鵬。（公視提供）導演洪子鵬透露，開拍前約好與王彩樺見面，沒想到正好就是5月15日豬哥亮過世，後來拍攝時，第一場關鍵大哭戲，現場竟響起豬哥亮招牌曲《東山再起》，王彩樺當場失控，抱著李辰翔倒地痛哭。
王彩樺接下《林投記》遇豬哥亮病逝。（公視提供）《林投記》耗資400萬，配樂為整齣戲拉抬不少恐怖值，由金曲樂團「麋先生」打造，並特赴陽明山黑森林、三峽墓仔埔廢墟、超陰古厝等處取景，該劇顧問玉旨龍鳳宮宮主更特別護駕，深怕鬧出人命。
《林投記》製作人葉天倫。（公視提供）關鍵的上吊戲在陽明山黑森林取景，不光是棲身一堆靈體攀附的大樹，還在天黑後更陰，王彩樺為戲拿符護李辰翔，不料宮主目睹現場好兄弟因為這符，當場變臉，宮主便現畫5張符急燒，設下結界護駕拍攝，場面驚險。王彩樺劇中爆氣收妖。（公視提供）涵冷娜（右）正在決鬥李辰翔。（公視提供）
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