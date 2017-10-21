女神也會被劈腿！周秀娜自爆想把對方「剪掉」

〔記者許世穎／高雄報導〕去年以《老笠》入圍金馬獎最佳改編劇本的導演火火，新作《女士復仇》今在高雄電影節首映，他和香港兩大女神周秀娜及鄧麗欣一同出席，兩女在片中因愛上同個「渣男」展開生死戰，最後更聯手對付劈腿男，現實中笑說不可能和小三聯手，周秀娜更自爆曾撞見初戀男友劈腿，當場掉頭痛哭。 電影女士復仇兩位女主角周秀娜、鄧麗欣。（記者張忠義攝）

鄧麗欣在片中飾演結婚10年的女殺手，沒想到老公竟然也同時和女飛賊周秀娜交往。她說現實中比較幸運，從沒被騙這麼久，但念書時曾在不知情的狀況下當了小三，「我比較理性，不會想要攻擊對方」。更說「我的性格是覺得感情有問題，或懷疑有第三者出現，不會直接問他，用時間去證明，最多分手後不見面！」 周秀娜（左）和鄧麗欣在《女士復仇》從互殺到共同對抗渣男。（高雄電影節提供）

周秀娜則說被劈腿時確實有過奇奇怪怪的想法，「有想過，但不能做」更笑說：「有想過打他、剪掉他，但不能做，拍這個電影就是實現想過的畫面！」 周秀娜（右至左）、導演火火、鄧麗欣一同出席《女士復仇》高雄電影節首映。（高雄電影節提供）

由於該片似乎在警告男人「不要惹女人」，身為男人的火火笑說：「男人在電影世界裡找到很多夢想，女人看來看去都只有愛情片，拍一部電影看完讓女人發洩嘛！」他也自爆身為男人「當然做過一些壞事」，像是女朋友不在家帶別人回家，但笑說「小時候嘛！現在的話會被老婆殺死！」

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