準影帝新片3P還吃女子下體 暗黑演技不怕定型

〔記者許世穎／高雄報導〕金鐘戲王莊凱勛主演的公視新創電影《伊菲基妮亞之夜》，今在高雄電影節世界首映，他在片中上演外遇3P、還幫女子口交，經常挑戰「暗黑」演出的他直說不怕被定型，「會被定型表示是一個典型，我沒有好到變成一個經典」。 莊凱勛今出席《伊菲基妮亞之夜》高雄電影節世界首映，提到金馬倒數一個月相當平靜。（記者張忠義攝）

提到拍片尺度，莊凱勛直說現在其實裸露部是重點，反而變成心理上的尺度，他說在《伊》片中比較掙扎的是精神層面，「比方說男人出軌，還把懷孕的太太 丟在家裡」，更直呼「人性的掙扎很恐怖」。他也透露這一兩年都在思考，人性其實是灰色的，沒有決然的黑或白，「道德尺度標準，不要有太多的批判，因為沒有人是聖人」。 莊凱勛（右）在《伊菲基妮亞之夜》因外遇引發一連串怪奇事件。（高雄電影節提供）

莊凱勛也透露最近因演出《麻醉風暴2》的腐敗政客，臉書被髒話塞爆，直呼「有一點嚇到！」他笑說自己在《麻醉2》每場戲都很浮誇，「我玩得很沒有包袱，反而很多迴響！」除了被留言罵髒話，還有人走在路上開他玩笑，但他淡然表示：「觀眾需要出口，所以上去讓他們炮一下也好。」他還會回對方留言，相當大器。

他以《目擊者》入圍本屆金馬獎，直說5年前才以《候鳥來的季節》入圍男配角獎，「很幸運！說長不長、說短不短，相較其他入圍者我資歷最淺，他們任何一個人得對我來講都是理所當然」。但他也表示，已經有3年沒有台產的金馬影帝，「好希望可以留一個席位下來，真的很希望」。

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