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郭富城自曝「睡前200下」養成性感好身材 林志穎驚呆

2017/10/21 23:07

〔記者羅子欣／台北報導〕都是「不老男神」的郭富城、林志穎首度同框，一起參加真人實境秀《我們17歲》，和中國藝人孫楊、華少、范明等人一同「重返17歲」，展開一段歡樂的青春旅行。郭富城首次參加實境秀，上月更喜獲寶貝女兒，升格人父，愛情事業兼得意，不過身為天王的他，說好絕對沒有偶像包袱，卻還是想耍帥，和林志穎都戴著墨鏡現身，笑翻全場，在導演灌迷湯讚他：「你眼睛這麼漂亮！」後才乖乖將墨鏡摘下。郭富城首度參與實境秀《我們17歲》，喊話要讓觀眾看見最真實的他。（中天提供）

林志穎、郭富城首度同框參與實境秀，展現兄弟情，玩遊戲時合作無間，因此得到睡彈簧床的福利，林志穎堅持一定要和郭富城合照留念，郭富城睡前還自曝男神身材養成秘訣，就是每晚睡前做「200下仰臥起坐」，讓全場驚呼連連，華少則搞笑說：「作夢也沒想到，天王在我旁邊有喘息聲。」讓一旁隊友瞬間笑成一片。郭富城（右）和林志穎（左）兩大不老男神首度同框。中天）林志穎參與實境秀《我們17歲》重溫青春年少時光。（中天提供）

另外，《我們17歲》拍攝第一季時，郭富城還是黃金單身漢，如今已為人夫人父，雖然捨不得跟愛女分開，但因為在節目中太多好玩的第一次，還是決定繼續拍攝第二季，為了節目他還豁出去，掛保證說：「絕沒有偶像包袱啦！」要讓觀眾看到私底下他最真實的模樣。《我們17歲》明晚（22日）起每週日晚間8點，於中天綜合台播出。郭富城（中）囧臉挑戰蟲子餐。（中天提供）

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