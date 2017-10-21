（專訪）堅持「手」護電影 國寶畫師18歲遭父磚頭砸仍要學畫
〔記者羅子欣／專訪〕日片《解憂雜貨店》13日在台上映至今，已累積1640萬不俗票房成績，「國寶畫師」顏振發今現身戲院為《解》片繪製海報，除深厚畫功讓人驚嘆連連，還有人發現他神似片中飾演「浪矢爺爺」的影帝西田敏行，尤其穿上格紋襯衫再戴上帽子，如同「台版浪矢爺爺」！他的手繪電影看板驚豔國際，曾吸引美聯社、CNN等外國媒體來採訪，近來又再度受到關注；畫風精巧細緻，電影人物彷彿透過畫筆有了溫度與生命，而這一幅幅作品，背後是40載的不斷練習與經驗累積。電影海報畫師顏振發專訪。（記者趙世勳攝）
現年65歲的顏師傅，與電影與畫筆相伴近半世紀，看似一路順利做喜歡的事，中間卻並非毫無阻礙，透露18歲剛拜師學藝時，觀念傳統的父親強烈反對，還氣到拿磚頭砸他，但他始終不願放棄這條路，他說學畫剛開始確實辛苦，只能打雜而且「老師不會用嘴巴教，一切都要靠自己在一旁觀摩、領悟其中精隨。」但他對自己的天分很有自信，只學了1年多就正式開始畫海報，第一幅作品是1973年的港片《丹麥嬌娃》，自豪老師從未修改過他的畫。電影海報畫師顏振發專訪。（記者趙世勳攝）電影《解憂雜貨店》顏振發畫師現場作畫。（記者趙世勳攝）
畫過各種類型的電影海報，顏師傅對武俠片情有獨鍾，偶像是知名港星姜大衛，聊到姜大衛主演的《新獨臂刀》、《報仇》等經典港片雙眼發亮，至於最近喜歡的片則是印度史詩片《巴霍巴利王：磅礡終章》，直讚整體畫面很漂亮；可惜他現在右眼視網膜受損，視力已變得十分模糊，只剩左眼能看見，無論看電影或畫畫都受到影響，但仍想畫到不能畫為止。電影《解憂雜貨店》顏振發畫師現場作畫。（記者趙世勳攝）
手繪海報技術已相當少見，顏師傅仍堅持「手」護傳統，雖幽默說：「畫畫是為了吃飯，不畫會餓死！」但其實大家都知道，未結婚、無子嗣的他選擇將一生奉獻給藝術，撐著他走過來的，絕對是對繪畫近乎癡迷的愛。西田敏行是《解憂雜貨店》的靈魂人物─「浪矢爺爺」。（華映娛樂提供）