合唱‧貝九不是幻想 是樂壇跨越障礙團結的一夜

〔記者凌美雪／台北報導〕南美指揮新星杜達美率委內瑞拉西蒙．波利瓦爾管弦樂團亞洲巡演喊卡，於世界各地各有行程的音樂家朋友們，尤其來自音樂之都維也納的指揮與樂團成員們急相挺，雖然原定4天演完的「貝多芬9大交響計畫」被迫濃縮為2天，節目也因此調整為貝多芬「皇帝與田園‧合唱之夜」，今晚《皇帝》與《田園》率先登場，幾近滿座的票房顯示樂迷也很相挺。明晚將登場的，是由杜達美好搭檔鋼琴家賽吉奧‧廷波與男低音所羅門‧霍華擔綱的貝多芬《合唱幻想曲》與第9號交響曲《合唱》。 來自維也納的樂團、音樂家以及台灣的合唱團，為貝多芬第9號交響曲《合唱》齊聚彩排。（牛耳藝術提供）

由於出生於委內瑞拉，又是杜達美與西蒙的長期合作夥伴，廷波此行備受注目，對於西蒙樂團被委國禁止出訪一事，在阿根廷成長後揚名於國際樂壇的廷波說，「這是很複雜的事，委內瑞拉是我出生之地，我愛的國家，45年的系統教育計畫，讓數百萬歐洲音樂家覺得神奇，也吸引很多政治資源，但是，現況看起來有點不幸，我的朋友杜達美決定發出聲音，我不知道，但我相信他一定很難，他超愛自己國家，也愛系統教育，又愛自己團員，所以不能保持沈默，有時無論選擇沈默或出聲，傷害都一樣嚴重。」 來自委內瑞拉的鋼琴家賽吉奧廷波超隨和。（牛耳藝術提供）



希望所有人往正面看的廷波轉移話題說，「我很傷心，無法分享很棒的台灣人以及好吃的台灣食物給我的委內瑞拉朋友。」 男低音所羅門曾隨杜達美貝多芬計畫征戰歐洲各大音樂廳。（牛耳藝術提供）

廷波將於明晚上半場擔綱演出《合唱幻想曲》鋼琴獨奏，很多人說《合唱幻想曲》是第9號交響曲《合唱》的前身，而於第9號交響曲《合唱》中備受注目的男低音所羅門則認為，這是一首詮釋人性與團結的曲目，在動盪時代格外適合！

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