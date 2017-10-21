限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

死者家屬原諒了！曝SJ始源多次到靈堂哭著致歉

2017/10/21 18:30

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團SUPER JUNIOR將於下月暌違2年推出新專輯回歸歌壇，未料今竟驚傳成員始源家中愛犬咬傷50多歲的鄰居金某，導致對方因敗血症死亡，今天始源也在IG上傳黑色照片致哀並向遺屬道歉，而他主演的新劇《卞赫的愛情》恐將受到影響。始源家養的鬥牛犬驚傳咬傷鄰居，導致對方因敗血症死亡。（翻攝自IG）

韓媒報導，上月30日經營韓式連鎖餐廳的代表金某在大廈遭法國鬥牛犬咬傷，於3日因敗血症死亡。始源的爸爸今天透過始源妹妹的IG證實此事，透露家中的狗趁大門沒關跑出去咬傷鄰居，導致金某死於敗血症。但始源的爸爸強調無法確定敗血症的原因，稱「無法排除治療過程中發生問題或二次感染等可能性」，遭網友痛罵「豬隊友」、「推卸責任」。而難辭其咎的始源則表示自己也有管理寵物的責任，對於造成金某家屬莫大的傷害感到非常抱歉。

金某的姊姊接受媒體訪問時說：「我們完全沒有想要打官司的想法，也不會接受賠償。」但她透露，始源曾私下多次到金某的靈堂致哀，並向他們真心道歉，甚至一起流下悲傷的淚水，而她則抓著始源的手表示原諒。金某的姐姐也說，弟弟平常和鄰居的關係十分好，知道「他再也無法回來了」，所以決定原諒對方。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
鬼鬼遭南韓放生 「靠自己」回歸歌壇 鬼鬼遭南韓放生 「靠自己」回歸歌壇
2017/10/21 14:15
恭喜！伊正淚崩迎前世情人 墜地眨眼萌翻 恭喜！伊正淚崩迎前世情人 墜地眨眼萌翻
2017/10/21 10:32
張正偉陷桃色風暴鬧離婚 爆乳正宮原諒他了 張正偉陷桃色風暴鬧離婚 爆乳正宮原諒他了
2017/10/21 17:54
10天後嫁宋仲基！ 喬妹秀纖腰美腿正翻了 10天後嫁宋仲基！ 喬妹秀纖腰美腿正翻了
2017/10/21 15:03
哭！閃靈Doris告別深溝爆乳 樂迷崩潰森77 哭！閃靈Doris告別深溝爆乳 樂迷崩潰森77
2017/10/21 13:30
驚！潘瑋柏發燒引肺炎 住進加護病房 驚！潘瑋柏發燒引肺炎 住進加護病房
2017/10/21 18:31
神隱演藝圈數月 言承旭最新私照曝光！ 神隱演藝圈數月 言承旭最新私照曝光！
2017/10/21 11:22
潘瑋柏高燒不退 遭爆肺炎進加護病房 潘瑋柏高燒不退 遭爆肺炎進加護病房
2017/10/21 18:41
方媛深夜街頭打野食 郭富城竟「沒臉見人」！ 方媛深夜街頭打野食 郭富城竟「沒臉見人」！
2017/10/21 10:18
SJ始源愛犬害死鄰居 韓媒爆傷者過世當天崔家幫狗過生日 SJ始源愛犬害死鄰居 韓媒爆傷者過世當天崔家幫狗過生日
2017/10/21 16:00
19歲台正妹赴韓圓夢 出道前驚傳遭公司放生 19歲台正妹赴韓圓夢 出道前驚傳遭公司放生
2017/10/21 13:16
女孩沒見到Angelababy痛哭 本尊現身安慰被推爆 女孩沒見到Angelababy痛哭 本尊現身安慰被推爆
2017/10/21 13:38
丁文琪曝蜜月照 林宥嘉視角她卻崩壞了 丁文琪曝蜜月照 林宥嘉視角她卻崩壞了
2017/10/21 13:11
三立爆貪瀆弊案 傳蘇麗媚將回鍋接掌大權 三立爆貪瀆弊案 傳蘇麗媚將回鍋接掌大權
2017/10/21 18:32
「最美小龍女」凍齡22年 44歲李若彤分享美麗秘訣 「最美小龍女」凍齡22年 44歲李若彤分享美麗秘訣
2017/10/21 12:32
賀軍翔：要賺就拿出最好狀態 阿嬌商演撈錢中槍 賀軍翔：要賺就拿出最好狀態 阿嬌商演撈錢中槍
2017/10/21 15:28
裸照登雜誌封面 超模氣炸喊告 裸照登雜誌封面 超模氣炸喊告
2017/10/21 14:07
愛犬釀禍鄰居喪命 SJ始源道歉 愛犬釀禍鄰居喪命 SJ始源道歉
2017/10/21 13:09
曾之喬掀苦戀黑歷史 對象有女友她卻… 曾之喬掀苦戀黑歷史 對象有女友她卻…
2017/10/21 14:11
紅髮艾德去年暫別歌壇有隱情 驚爆是為了... 紅髮艾德去年暫別歌壇有隱情 驚爆是為了...
2017/10/21 12:51
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.