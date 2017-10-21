死者家屬原諒了！曝SJ始源多次到靈堂哭著致歉

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團SUPER JUNIOR將於下月暌違2年推出新專輯回歸歌壇，未料今竟驚傳成員始源家中愛犬咬傷50多歲的鄰居金某，導致對方因敗血症死亡，今天始源也在IG上傳黑色照片致哀並向遺屬道歉，而他主演的新劇《卞赫的愛情》恐將受到影響。 始源家養的鬥牛犬驚傳咬傷鄰居，導致對方因敗血症死亡。（翻攝自IG）



韓媒報導，上月30日經營韓式連鎖餐廳的代表金某在大廈遭法國鬥牛犬咬傷，於3日因敗血症死亡。始源的爸爸今天透過始源妹妹的IG證實此事，透露家中的狗趁大門沒關跑出去咬傷鄰居，導致金某死於敗血症。但始源的爸爸強調無法確定敗血症的原因，稱「無法排除治療過程中發生問題或二次感染等可能性」，遭網友痛罵「豬隊友」、「推卸責任」。而難辭其咎的始源則表示自己也有管理寵物的責任，對於造成金某家屬莫大的傷害感到非常抱歉。

金某的姊姊接受媒體訪問時說：「我們完全沒有想要打官司的想法，也不會接受賠償。」但她透露，始源曾私下多次到金某的靈堂致哀，並向他們真心道歉，甚至一起流下悲傷的淚水，而她則抓著始源的手表示原諒。金某的姐姐也說，弟弟平常和鄰居的關係十分好，知道「他再也無法回來了」，所以決定原諒對方。

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