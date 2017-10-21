網傳紅髮艾德演唱會無法退票 創世紀娛樂出面澄清

〔即時新聞／綜合報導〕英國當紅歌手紅髮艾德，原定22日來台舉辦演唱會，1萬5000張門票全數賣光，卻因為騎自行車摔傷不克來台開唱，現在傳出主辦單位創世紀娛樂是空頭公司，歌迷擔心退票無門。而創世紀對此強調，負責票務和票款的是玫瑰大眾娛樂售票，退票是沒有問題的。

據《TVBS》報導，現在網路上瘋傳1篇文章，指出紅髮艾德演唱會的門票錢，十之八九都拿不回來。該篇文章透露，舉辦演唱會的創世紀娛樂，前身是布洛克兄弟國際公司和有象文化，這兩間公司在2013年舉辦英國樂團Blur和美國史密斯飛船演唱會，雙雙取消但至今都沒退門票錢，因此不少網友擔心紅髮艾德演唱會也是無法退票。

創世紀娛樂對此澄清，他們跟售票沒有關係，只是執行單位而已，票務和票款則都由玫瑰售票處理，強調一定可以退票。至於演唱會延期至何時舉辦，必須要等到國外的公司確定日期，才能公布。

據《聯合報》報導，紅髮艾德門票從1800至5800元不等，短時間內瞬間賣完。歌手摔傷之後，已經有民眾在網路上銷售門票。消保處針對此事件指出，消費者可依據定型化契約，要求全額退費。另外，消保處提醒，如果演唱會延期，消費者也願意等待，則民眾也可以選擇不要退票。

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