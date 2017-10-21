（影音）利菁大婚燒光紅鞋 預收李明川90萬紅包
2017/10/21 17:32
〔記者鍾智凱／台北報導〕資深造型師李明川今出席美國原創品牌M&F一日店長活動，示範美式配件穿搭。最近他正忙已婚17年利菁的唱片造型，目前已經設計2套宣傳服，李明川表示極為性感、布料也少，傳達的主題為同婚平權，全身都為利菁量身打造，鞋則是流蘇羅馬風格，他笑說：「利菁已經把所有的紅鞋都燒了！」重勾紅鞋怨。李明川擔任一日店長活動。（記者胡舜翔攝）利菁（左）與李明川交情深厚。（時報文化提供）
設計這2套打歌服正好是在搭機時，李明川靈感一來就畫下設計草圖。不過之前因錄《麻辣天后傳》婚禮主題，眾人拱利菁趕緊補辦婚宴，利菁被講到也真的有意，她問李明川要包多少？李明川說「我不包」。原來是因婚紗也都出自他手，依行情3套就90萬，但李明川看在2人交情不收，就當是紅包，照理其實是利菁才應該倒貼他，利菁瞬間語塞。李明川（中）擔任一日店長活動。（記者胡舜翔攝）
本來利菁想揪李明川一起辦婚禮，不過他因分手1年多，目前無對象，且若真的結就閃婚，他不願淪至此，但眾人都催他，連胡瓜都因聽到他都自己一個人把上通告的冷便當帶回家吃，背影淒涼，催他趕緊找伴。李明川搭機順幫利菁設計衣服。（翻攝自臉書）
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。