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（影音）朴敘俊被圍觀「進食」好害羞 甜讚桂綸鎂「好漂亮」想見本人

2017/10/21 17:30

〔記者陳立妍／台北報導〕28歲的韓星朴敘俊因演出韓劇《她很漂亮》、《三流之路》人氣急升，今晚將首度在台舉行見面會。下午他在台大體育館辦記者會，主辦單位也為首次來台的他準備小籠包、珍珠奶茶等美食，沒想到個性害羞的他見到全場媒體盯著他「進食」，讓他忍不住直呼有點尷尬，而他也透露國片《不能說的·秘密》在韓國很紅，大讚桂綸鎂「真的好漂亮」，笑說：「如果有機會見到本人的話，會讓我覺得很榮幸。」朴敘俊記者會。（記者王文麟攝）

朴敘俊出場時先以台語「打給厚（大家好）」向媒體打招呼，被問到第一次來台會粉絲的心情？他表示：「一直很想來台灣，有機會來台灣覺得很榮幸，心情很好，希望能和粉絲製造美好的回憶再回去。」並透露曾耳聞九份的美景，有機會的話也想去九份看看。朴敘俊記者會。（記者王文麟攝）朴敘俊記者會。（記者王文麟攝）

之後，工作人員搬桌子想讓朴敘俊品嚐道地的台灣美食，朴敘俊看到桌子微微晃動，眼見「珍奶」就快要打翻，隨即長手一伸搶救「珍奶」，而他大口品嚐小籠包後，則說：「在韓國有吃過，味道很熟悉，不過香氣上還是有點不一樣。」並稱讚台灣的珍奶甜度「剛剛好」。朴敘俊記者會。（記者王文麟攝）

不過，接連大啖小籠包和珍珠奶茶的他，似乎仍有點遺憾，表示：「我知道台灣產芒果，所以也很想吃芒果。」並自爆曾看了很多次的《不能說的·秘密》，非常喜歡這部電影及演員，除了稱讚女主角桂綸鎂「真的好漂亮」，更隔空喊話希望有機會能「見本人」。

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