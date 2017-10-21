限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

SJ始源愛犬害死鄰居 韓媒爆傷者過世當天崔家幫狗過生日

2017/10/21 16:00
南韓男子天團Super Junior成員崔始源飼養的愛犬Bugsy咬傷金姓鄰居，疑似因此導致金男敗血症身亡。現在更傳出，崔家在金男過世當天，竟然還在幫Bugsy慶祝生日。（資料照，記者潘少棠攝）南韓男子天團Super Junior成員崔始源飼養的愛犬Bugsy咬傷金姓鄰居，疑似因此導致金男敗血症身亡。現在更傳出，崔家在金男過世當天，竟然還在幫Bugsy慶祝生日。（資料照，記者潘少棠攝）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓男子天團Super Junior成員崔始源飼養的愛犬bugsy涉嫌咬傷金姓鄰居，導致擔任知名餐廳CEO的金男，於10月3日因敗血症身亡。現在更傳出，在金男過世當天，崔家竟然還在幫Bugsy慶祝生日。

10月3日崔家幫愛犬Bugsy過生日的貼文。（圖擷自Instagram）10月3日崔家幫愛犬Bugsy過生日的貼文。（圖擷自Instagram）

崔始源妹妹在IG慶祝Bugsy生日，目前貼文已經刪除，但粉絲轉發的頁面仍可以看到，遭Bugsy咬傷的金男就在當天過世。（圖擷自Instagram）崔始源妹妹在IG慶祝Bugsy生日，目前貼文已經刪除，但粉絲轉發的頁面仍可以看到，遭Bugsy咬傷的金男就在當天過世。（圖擷自Instagram）

案件發生後，始源已證實傷人的小狗是他們家所飼養，崔始源父親也於今日公開聲明致歉，因為家裡大門未關，小狗才會跑出去咬傷人，但也強調敗血症無法排除是否為治療時受到的二次感染。崔始源父親的聲明傳到PTT後，隨即飽受抨擊，有不少網友認為這根本是在卸責。

綜合韓媒報導，除了崔父聲明之外，Instagram也出現爭議發文。原來崔始源妹妹，竟然在10月3日金男不治當天，慶祝Bugsy生日並且上傳到IG，還有不少粉絲轉發。目前崔始源妹妹的原始貼文已被刪除，但仍然可以在粉絲的IG找到該篇文章，裡頭寫著「2017年10月3日，Bugsy生日（Bugsy birthday Oct 3，2017）」

韓媒指出，依照現行南韓動物保護法規定，若小狗在公共場合沒有繫上狗鍊，飼主將被處以50萬韓元以下（約新台幣1萬3000元）的罰款。由於韓國狗隻傷人事件不斷，已有政黨考慮提出動物保護法修正案，加強飼主的管理責任。目前金男的遺屬傳出準備對崔家提出法律訴訟。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
鬼鬼遭南韓放生 「靠自己」回歸歌壇 鬼鬼遭南韓放生 「靠自己」回歸歌壇
2017/10/21 14:15
恭喜！伊正淚崩迎前世情人 墜地眨眼萌翻 恭喜！伊正淚崩迎前世情人 墜地眨眼萌翻
2017/10/21 10:32
張正偉陷桃色風暴鬧離婚 爆乳正宮原諒他了 張正偉陷桃色風暴鬧離婚 爆乳正宮原諒他了
2017/10/21 17:54
10天後嫁宋仲基！ 喬妹秀纖腰美腿正翻了 10天後嫁宋仲基！ 喬妹秀纖腰美腿正翻了
2017/10/21 15:03
哭！閃靈Doris告別深溝爆乳 樂迷崩潰森77 哭！閃靈Doris告別深溝爆乳 樂迷崩潰森77
2017/10/21 13:30
驚！潘瑋柏發燒引肺炎 住進加護病房 驚！潘瑋柏發燒引肺炎 住進加護病房
2017/10/21 18:31
神隱演藝圈數月 言承旭最新私照曝光！ 神隱演藝圈數月 言承旭最新私照曝光！
2017/10/21 11:22
潘瑋柏高燒不退 遭爆肺炎進加護病房 潘瑋柏高燒不退 遭爆肺炎進加護病房
2017/10/21 18:41
方媛深夜街頭打野食 郭富城竟「沒臉見人」！ 方媛深夜街頭打野食 郭富城竟「沒臉見人」！
2017/10/21 10:18
SJ始源愛犬害死鄰居 韓媒爆傷者過世當天崔家幫狗過生日 SJ始源愛犬害死鄰居 韓媒爆傷者過世當天崔家幫狗過生日
2017/10/21 16:00
19歲台正妹赴韓圓夢 出道前驚傳遭公司放生 19歲台正妹赴韓圓夢 出道前驚傳遭公司放生
2017/10/21 13:16
女孩沒見到Angelababy痛哭 本尊現身安慰被推爆 女孩沒見到Angelababy痛哭 本尊現身安慰被推爆
2017/10/21 13:38
丁文琪曝蜜月照 林宥嘉視角她卻崩壞了 丁文琪曝蜜月照 林宥嘉視角她卻崩壞了
2017/10/21 13:11
三立爆貪瀆弊案 傳蘇麗媚將回鍋接掌大權 三立爆貪瀆弊案 傳蘇麗媚將回鍋接掌大權
2017/10/21 18:32
「最美小龍女」凍齡22年 44歲李若彤分享美麗秘訣 「最美小龍女」凍齡22年 44歲李若彤分享美麗秘訣
2017/10/21 12:32
賀軍翔：要賺就拿出最好狀態 阿嬌商演撈錢中槍 賀軍翔：要賺就拿出最好狀態 阿嬌商演撈錢中槍
2017/10/21 15:28
裸照登雜誌封面 超模氣炸喊告 裸照登雜誌封面 超模氣炸喊告
2017/10/21 14:07
愛犬釀禍鄰居喪命 SJ始源道歉 愛犬釀禍鄰居喪命 SJ始源道歉
2017/10/21 13:09
曾之喬掀苦戀黑歷史 對象有女友她卻… 曾之喬掀苦戀黑歷史 對象有女友她卻…
2017/10/21 14:11
紅髮艾德去年暫別歌壇有隱情 驚爆是為了... 紅髮艾德去年暫別歌壇有隱情 驚爆是為了...
2017/10/21 12:51
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.