SJ始源愛犬害死鄰居 韓媒爆傷者過世當天崔家幫狗過生日

南韓男子天團Super Junior成員崔始源飼養的愛犬Bugsy咬傷金姓鄰居，疑似因此導致金男敗血症身亡。現在更傳出，崔家在金男過世當天，竟然還在幫Bugsy慶祝生日。（資料照，記者潘少棠攝）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓男子天團Super Junior成員崔始源飼養的愛犬bugsy涉嫌咬傷金姓鄰居，導致擔任知名餐廳CEO的金男，於10月3日因敗血症身亡。現在更傳出，在金男過世當天，崔家竟然還在幫Bugsy慶祝生日。

案件發生後，始源已證實傷人的小狗是他們家所飼養，崔始源父親也於今日公開聲明致歉，因為家裡大門未關，小狗才會跑出去咬傷人，但也強調敗血症無法排除是否為治療時受到的二次感染。崔始源父親的聲明傳到PTT後，隨即飽受抨擊，有不少網友認為這根本是在卸責。

綜合韓媒報導，除了崔父聲明之外，Instagram也出現爭議發文。原來崔始源妹妹，竟然在10月3日金男不治當天，慶祝Bugsy生日並且上傳到IG，還有不少粉絲轉發。目前崔始源妹妹的原始貼文已被刪除，但仍然可以在粉絲的IG找到該篇文章，裡頭寫著「2017年10月3日，Bugsy生日（Bugsy birthday Oct 3，2017）」

韓媒指出，依照現行南韓動物保護法規定，若小狗在公共場合沒有繫上狗鍊，飼主將被處以50萬韓元以下（約新台幣1萬3000元）的罰款。由於韓國狗隻傷人事件不斷，已有政黨考慮提出動物保護法修正案，加強飼主的管理責任。目前金男的遺屬傳出準備對崔家提出法律訴訟。

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