賀軍翔：要賺就拿出最好狀態 阿嬌商演撈錢中槍

〔記者翁子涵／台北報導〕港星「阿嬌」鍾欣潼日前開心認愛，不過先前來台和賀軍翔合拍新戲《動物系戀人啊》，期間她因赴中國、台灣兩地跑商演，導致劇本沒背熟狂NG，傳出惹火賀軍翔當場爆粗譙哭阿嬌，對此，賀軍翔今出席活動表示：「沒有的事情就不需要去渲染了。」

賀軍翔出席coach活動。（記者王文麟攝）阿嬌拍攝新戲時，被爆因工作奔波狀態不佳，狂NG遭賀軍翔譙髒話，自覺受辱而淚崩，賀軍翔今被問及和阿嬌合作心情？他說：「很愉快，本來跟阿嬌就是好朋友，合作起來也很愉快。」再問拍攝當天是否真有爆粗口？賀軍翔力撇：「沒有沒有，因為像我們自己以前拍戲有時NG，我也會罵自己」

賀軍翔稱「阿嬌」鍾欣潼是朋友。（記者王文麟攝）新聞爆發後他第一反應是「很好笑」，至於事後有無關心阿嬌？賀軍翔說：「一直都是沒有的事啊，本來就是朋友嘛，所以我覺得這樣不實的傳聞就...其實我跟她的合作非常愉快，她那邊也有回應了，這樣就很清楚了。」

賀軍翔否認罵哭阿嬌。（記者王文麟攝）導演瞿友寧日前受訪坦言阿嬌確實因台詞沒背熟哭哭，但否認賀軍翔爆粗，若像阿嬌一樣因狀態不佳而工作出包會如何處理？賀軍翔暗插：「每個人狀況本來就不一樣，我自己是我再累都不希望去影響別人，再怎樣累是我自己要去賺這個錢、做這工作，本來就要把最好的狀態拿出來。」

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