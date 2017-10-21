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NU’EST W音樂節目首奪冠 4男孩哭成淚人兒

2017/10/21 15:21

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男團NU’EST W」陸續在南韓音樂節目《M! Countdown》、《Music Bank》中奪下首個一位，成員們難掩激動情緒，4個大男孩頓時哭成淚人兒。上周推出新輯《W,HERE》，主打歌《Where you at》便佔據各大音樂排行榜的冠軍寶座，南韓音樂排行榜一公布，此專輯分別榮登專輯榜、數位音源榜及下載排行榜的第一名，成為名符其實的三冠王。

韓國音樂節目《M! Countdown》中首奪一位，四個大男孩頓時哭成淚人兒。（擷取自YouTube）2012年就出道的NU’EST出道時還算小有名氣，但隨後聲勢卻日漸低迷。今年初參加人氣選秀節目《PRODUCE 101》第2季終於再次受到矚目，而成員旼泫更順利成為Wanna One成員之一，進行為期一年半的限定團體活動。而剩下的4人則是組成分隊NU’EST W趁勢推出新輯。

NU’EST參加人氣選秀節目《PRODUCE 101》第二季，旼泫（右1）順利成為「Wanna One」成員之一。（Welcome music提供）小分隊「NU’EST W」也在NU’EST」暌違台灣4年後，於本月29日來台舉辦「台灣限定版演唱會」，成員也非常期待，表示絕對會讓大家值回票價，屆時粉絲們可以看到不一樣的NU’EST小分隊「NU’EST W」將於29日來台舉辦「台灣限定版演唱會」。（翻攝自NU'EST臉書）

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