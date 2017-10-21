鬼鬼遭南韓放生 「靠自己」回歸歌壇

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鬼鬼」吳映潔為新歌《KNOCK KNOCK KNOCK》豁出去，光一首歌就砸下台幣800萬元，忍不住驚呼：「為了它，把身為老媽的我去年賺的錢都快燒光。 」包括製作、企劃、視覺都親力親為，造型更是大走性感風，豪露酥胸及美背。 「鬼鬼」吳映潔推出新歌《KNOCK KNOCK KNOCK》。（鬼鬼吳映潔工作室提供）

鬼鬼去年推出首張EP叫好又叫座，雖然已與南韓經紀公司「CJ E&M」約滿，她仍靠自己續拚新作：「今年在工作上發生了很多變動，會想做這張單曲，主要也是希望證明給大家看我做的到，也想做出一張不讓自己後悔及滿意的作品！」 鬼鬼推出全新EP，包括造型都親力親為。（鬼鬼吳映潔工作室提供）

她趁勝追擊推出新歌，耗時半年多才完成，透露中間一度流產，「我身旁的朋友跟工作人員都以為我發單曲是說說的，加上中間討論單曲改念發想都花了不少時間，讓我有一度想放棄。 」

直到後來跑通告遇到前輩黃子佼，「他跟我說：『妳上一張很成功啊！怎麼不趕快再發新作品？時間不等人，加油啊！』」讓鬼鬼更有動力拚下去。 鬼鬼重返歌壇，自掏腰包花了台幣800萬。（鬼鬼吳映潔工作室提供）

鬼鬼新歌《KNOCK KNOCK KNOCK》10月23日將在HIT FM首播，她近來迷上性感的ZUMBA舞蹈，「偶然的機會接觸到ZUMBA，發現它的曲風很熱情，也很隨興，就跟我的個性一樣，根本就是我的舞！」也把ZUMBA的元素，融入在這首歌。

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