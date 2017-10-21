愛犬釀禍鄰居喪命 SJ始源道歉

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團Super Junior成員始源時常在IG上曬愛犬照，但日前卻傳出愛犬咬傷鄰居，導致對方敗血症死亡的事件，今日早上他在個人推特上發文向死者及家屬致歉，對於讓他們痛失一位摯親表達最深的歉意，也強調不會讓類似事件再發生，願死者能安息。粉絲看到也紛紛表示哀悼，希望兩家人都能平安度過這次的事件。 Super Junior成員始源時常在IG上曬愛犬照，但日前卻傳出愛犬咬傷鄰居，引起軒然大波。（翻攝自始源IG）

據韓媒報導，53歲金姓男子是一間知名餐廳代表，卻在自家遭狗咬傷導致敗血症死亡，此事引起軒然大波，事後始源迅速出面證實那隻釀禍的法國鬥牛犬是他們家所飼養的，21日父親也透過始源妹妹的IG發表一則道歉文，除了對死者金先生以及他的親屬表達誠摯的哀悼，也承認確實是他們家的狗造成了這次的事件，當時家門短暫地半開了，狗才跑去鄰居的家，進而咬傷金先生，導致其因敗血症死亡。他們深感抱歉。 始源在個人推特上發文為愛犬所釀的禍向死者及家屬致歉。（翻攝自始源推特） 始源的妹妹也在IG上替父親發表一則道歉文，並說明事發原因。（翻攝自IG）

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