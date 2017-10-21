演唱會黃牛猖獗 超人爸爸Tablo推特上痛斥

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年來演唱會黃牛猖獗，不只在台灣，現在連南韓也頻傳。南韓嘻哈團體Epik High隊長Tablo近日在個人推特上痛斥演唱會黃牛行徑，替真正想買票卻因此買不到的粉絲們發聲。 南韓嘻哈團體Epik High隊長Tablo（右）近日在個人推特上痛斥演唱會黃牛。（翻攝自HIGH CUT）

Tablo在推特上說道：「以出售比原價更高為目的搶票的黃牛，搶了真正想去看演唱會粉絲們的座位，拜託停止這種做法。」此番言論一出立刻引發眾多粉絲的迴響，看到也紛紛轉推並留言表示非常認同，搶不到票真的很難過。 Tablo在推特上呼籲演唱會黃牛停止這種行為，引發眾多粉絲迴響紛紛轉推。（翻攝自Tablo推特）

有些主辦單位為了遏止黃牛行為，也設計出一套防範黃牛的方法。像是今明兩天來台開唱的南韓團體「防彈少年團」，演唱會購票前就必須先回答BTS的相關問題，答對才能進行搶票。 南韓人氣夯團BTS防彈少年團來台開唱，演唱會一票難求。（記者朱沛雄攝）

Epik High也將在23日推出新作，Tablo先前在推特上PO出歌單，名單上有許多大咖藝人助陣這次的專輯，藉時也會舉行回歸紀念演唱會，讓粉絲們期待不已。 Epik High將推出新作，合作名單引發關注。（翻攝自Tablo推特）

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