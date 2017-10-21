NANA被白雲劈腿卻痛哭道歉 這件事讓全台灣怒了

〔記者曾德蓉／台北報導〕38歲日本女星「Nana」西田惠里奈因不滿被劈腿，曝光和白雲的露點床照，召開記者會暴哭道歉，白雲竟還擺高姿態回應「這幾天朋友都笑我遭遇桃花劫，我本來很生氣，現在沒事了」，渣度也稱得上是空前絕後，引爆台灣人怒火。

於是白雲的臉書粉絲團湧入大批網友圍剿，逼到管理員不得不出來發文：「我不是白雲本人！我是粉絲團管理員一枚。關於這次的事件，我們都不是當事人，我們無法徹底清楚的明白整件事情的來龍去脈。在此感謝大家關注到這則新聞，也謝謝大家願意花時間留言指教。」

管理員並強調：「我不是白雲的經紀人！我只是這個粉絲團的管理員！白雲本人還是看得到大家給他的批評指教！」下方有網友留言確認「所以白雲看得到嗎？」管理員回應可以，隨即有網友反嗆「那叫他去死吧」。

還有網友譏諷「白雲也是這個粉絲專頁的管理員喔，他自己的FB停止別人留言，哈哈，真是龜縮，沒有肩膀的人，白雲，我跟你說，你不好好處理這件事喔，你不要以為時間過了，就沒事了，你已經惹怒了台灣很多的女性，喔還有日本的女性，還有所有有良心有同情心的女性」。 西田惠里奈。（記者胡舜翔攝）

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