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最帥吸血鬼耍頹廢 羅伯派汀森沒人認得出

2017/10/21 09:03

〔娛樂頻道／綜合報導〕「暮光男」羅伯派汀森演出《暮光之城》系列電影後，就迅速走紅並迷倒大批女粉絲，名利雙收。日前他在新片《失速夜狂奔》中飾演街頭混混，頹廢模樣顛覆吸血帥哥稱號，令粉絲大開眼界。

羅伯派汀森當初憑藉《暮光之城》系列電影走紅全球。（翻攝自網路）「暮光男」羅伯派汀森為了詮釋劇中街頭混混的角色，一改在《暮光之城》紳士的瀟灑帥氣外型，特地蓄起山羊鬍並留長頭髮，頹廢的模樣令人嘆為觀止，據悉，他以劇中模樣到街上的商店買飲料，發現大家皆對他視若無睹，完全沒有認出就是吸血帥哥「愛德華」，羅伯派汀森也因主演新片《失速夜狂奔》，獲美國哥譚獨立電影獎提名最佳男主角。羅伯派汀森在劇中模樣相當頹廢。（合成圖，翻攝自YouTube）

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