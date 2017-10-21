周董護妻 IG喊話巨石強森

〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫與老婆昆凌以及2個寶寶的一舉一動都備受關注。近日昆凌飛到加拿大與巨石強森一起拍電影，21日周董卻在IG為老婆昆凌抱不平，並喊話巨石強森。

周杰倫（右）對昆凌疼愛有加。（翻攝自臉書）好萊塢巨星巨石強森近日在Instagram上分享拍攝劇照，照片中巨石強森被人用槍指著，而拿槍的人只露出微微的側臉認不出長相，但周董卻一眼認出是老婆昆凌的側臉，他21日一早便轉PO照片先是誇讚老婆：「What can i say 只能說你（妳）拿槍的背影不錯」，接著替只露出側臉的老婆抱不平，並要老婆轉告巨石強森：「以後拍照可不可以等你（妳）轉身再拍」，不少粉絲看到後留言回應：「一大早就放閃～」、「替老婆抱不平也太可愛了」。 周杰倫IG全文。（翻攝自Instagram）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。