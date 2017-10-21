斷線鋼絲面前滑落 惠英紅跳16樓險喪命
2017/10/21 08:52
〔娛樂頻道／綜合報導〕《血觀音》日前在釜山影展全球首映，58歲惠英紅也憑藉此片入圍金馬女主角，其實在磨出影后級演技前，她是武打演員出身，回憶起曾為戲從高樓一躍而下，卻因鋼絲斷裂，差點摔得粉身碎骨。至今回想起這段往事，她自豪地說：「到現在，沒有一個女生，有從16樓跳下來的經驗。」惠英紅以《血觀音》角逐本屆金馬影后。（資料照，金馬執委會提供）
《蘋果日報》報導，惠英紅說到當年拍攝《八寶奇兵》時，一場動作戲必須從16層樓高跳下去，替身不肯跳，只好自己親自上陣。沒想到這一跳卻因為體重太輕，而沒落在正確的位置，防護衣被曬衣架打穿，讓她掛在3樓，接著她看見斷掉的鋼絲從她眼前滑下，她直言當時要不是勾著曬衣架，肯定當場粉身碎骨。惠英紅日前出席新片《血觀音》在釜山影展的全球首映。（翻攝自惠英紅微博）
有拍攝超過百部武打片經驗的惠英紅，透露「顴骨也是打開的，眼蓋的骨頭也打開了，如果再打到，眼睛就會掉出來」，左膝更曾重摔導致半月軟骨破裂造成永久性殘廢，而在去年宣布不再拍攝動作戲，《Mrs K》也將會是她最後一部動作片。有拍攝超過百部武打片經驗的惠英紅前陣子也宣告《Mrs K》將會是她最後一部動作片（翻攝自Mrs K官方臉書）
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