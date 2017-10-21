鍾欣怡首曝兒子正面照 小孫樂欣肉臉萌翻

〔娛樂頻道／綜合報導〕鍾欣怡與製作人老公孫樂欣結婚3年，育有一女「小乖」，11日剖腹產下二胎兒「安安」，升格4口家庭。20日她首次曝光兒子正面照，肉肉的臉頰讓粉絲直呼：「融化了」。

鍾欣怡與製作人老公孫樂欣育有一女「小乖」。（翻攝自臉書）鍾欣怡產下兒子「安安」後便到月子中心休養，但仍常在臉書分享生活點滴，昨（20日）晚上她在臉書曝光兒子正面照，照片中「安安」小嘴開開睡得正甜，臉頰肉嘟嘟的模樣十分可愛，鍾欣怡難掩興奮的表示：「千呼萬喚，安安這次真的來囉！」並詢問大家認為兒子長的像誰，不少粉絲都認為與女兒「小乖」最像，紛紛留言大讚安安可愛。 鍾欣怡首曝兒子正面照。（翻攝自臉書） 鍾欣怡臉書全文。（翻攝自臉書）

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