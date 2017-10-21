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女星戲裡戲外哭不停 受封「史上最慘女二」

2017/10/21 08:00

〔記者吳志偉／台北報導〕陶嫚曼在台視、三立週日偶像劇《噗通噗通我愛你》中，意外發現親生父親竟是黑道大哥孫鵬，連劇中男友沈建宏都自殺離她而去，戲劇化轉折與悲慘劇情，讓她受封「史上最慘女二」，觀眾對她又愛又恨，陶嫚曼苦笑說：「趙艾莉這角色就是個腦波很弱的單純女孩，太容易相信人，輕易付出真心，其實跟自己有點像。」

陶嫚曼在《噗通噗通我愛你》的哭戲令不少人動容。（三立提供）上週陶嫚曼所扮演的假千金身份曝光，大飆哭戲成為精彩亮點，鼻涕眼淚狂流哭到沒形象，卻也被網友大讚很會哭、很會演，幾乎每一集都在哭的她，感性表示：「其實常常哭的當下我並不覺得在演戲，反而覺得自己就是趙艾莉。」對於戲中的從來沒有的父愛、小飛的自殺、壞人的爸爸，這一連串的事件雖然現實生活中很少發生，「但是我必須要對得起這個角色，替這個角色著想。」

陶嫚曼在《噗通噗通我愛你》的假千金身份曝光。（三立提供）劇情才走到一半，男朋友沈建宏就領便當，陶嫚曼一點也不覺得孤單，反而瀟灑大笑說：「是有種戰友離我而去的感覺，所以有時候私下在演員群組裡，都會忍不住大嗆特嗆他。」

陶嫚曼劇中難走出傷痛，有空就會去墓園探望愛人。（三立提供）劇中的陶嫚曼似乎很難走出傷痛，有空就會去墓園探望，孤單的身影讓人心疼，其實在拍《愛上哥們》時，她就有在墓園拍戲的經驗，她也提到：「其實自己很膽小，在拍之前一直找資料或問人有沒有經驗要注意什麼。」還好這場戲平安順利拍完。該劇將於本週日（22日）晚上十點播出。

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