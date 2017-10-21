將經典情歌改成搖滾 蕭敬騰唱這首歌釣出本尊

〔記者吳志偉／台北報導〕林志炫在上週播出的中天歌唱節目《歌手》意外回歸，收視瞬間衝到0.85（20-44歲），也是該集收視最高點。本周（21日）他將再獻唱007電影主題《Writing’s on the wall》，讓小鮮肉對手迪瑪希都不禁拍手叫好，不但來賓驚呼：「這首歌太難唱了！」主持人也讚嘆，他唱的歌曲猶如史詩般動人

林志炫上周回歸《歌手》。（中天提供）本周播出第三輪淘汰賽，林志炫選擇英文歌曲《Writing’s on the wall》，他透露11歲時，父親帶他去看第一部007電影《海底城》，並發現007電影主題曲是品質保證，他還訴說，歌曲中的歌詞意境：「風暴要形成了，逃避是沒有用的，有些事還是要面對。」似乎暗示節目裡激烈的比賽，都應該要勇敢去面對，林志炫笑說：「關關難過，但是關關過。」認為一切的準備，都是上天安排。

林志炫在《歌手》中飆唱海豚音。（中天提供）另外，剛發行翻唱專輯的獅子合唱團，這次將挑戰張信哲《用情》，蕭敬騰透露會選這首歌，是因為年幼時，媽媽很愛哼這首歌，所以該旋律已深深烙印在他腦海中，沒想到原唱張信哲得知歌曲將被重唱，特地錄製VCR希望他們能為歌曲帶來不一樣的詮釋。獅子合唱團一直致力於搖滾風，這次把抒情歌《用情》改編成搖滾曲風，也是一大挑戰，他們笑說：「希望能抓到現在人喜歡的搖滾樣式。」 蕭敬騰帶領獅子合唱團上《歌手》。（中天提供） 蕭敬騰帶領獅子合唱團上《歌手》。（中天提供）

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