初代成員拿鐵入鏡 4ever再合體粉絲超驚喜

〔記者吳志偉／台北報導〕男子團體4ever當初由簡宏霖、孫沁岳、李迪恩及「拿鐵」許豪恩所組成，後拿鐵因結婚生子而退團，才再添新血張洛偍加入。日前李迪恩參加友人慶生會，除了因趕拍三立新戲《真情之家》而缺席的孫沁岳外，簡宏霖與拿鐵都出席，他開心地在臉書PO出3人的合照，看到第一代的4ever再度合體，也讓大票粉絲興奮不已。

4ever第一代成員簡宏霖、李迪恩、拿鐵難得合體。（周子娛樂提供）李迪恩在文中表示：「幾年後，我站的位子依舊不變。最左的成為男神一位、最右的成為老爸一位。」他笑稱自己沒有太多變化，只有身體像皮球般的各種發展，指的就是當時的他還沒有迷戀健身，3年多前才開始瘋狂沈迷，甚至練到公司要求不准再練更大隻，因此現在開始降體脂練線條。李迪恩表示，雖然現在很少公開活動，大家各自都有不同的發展，但好兄弟們私底下常常聚在一起，天南地北的什麼都聊。

李迪恩（左）演出電影《盜聽者》。（周子娛樂提供）近期李迪恩與香港知名演員苑瓊丹合作的電影《盜聽者》剛殺青，拍戲期間因海邊風沙太大導致眼睛造成急性結膜炎，劇組趕緊送醫休息了一天才復工，更在一整天外景的豔陽下，曬傷脫皮足足黑了一圈，導演笑虧李迪恩原本就夠黑了，再黑下去夜景戲拍不了，螢幕上會找不到人。他殺青回台後也閒不下來，戲劇邀約不斷，新電影也準備開拍，目前正在看劇本做角色的準備。

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