（專訪）53歲葉歡斷聯王傑 鬆口未婚原因

〔記者陽昕翰／專訪〕女星葉歡這些年轉戰戲劇圈，每檔主演的八點檔都受到歡迎，其實她曾推出過多張專輯，與王傑合唱的《你是我胸口永遠的痛》依然是經典，連五月天阿信、天后蔡依林都曾經翻唱。

葉歡最近在休息，仍有不少戲約上門。（記者潘少棠攝）葉歡昨天受訪談到：「我沒有聽過，我們的版本會更有自己的味道。」只是久未與王傑聯絡，前幾年王傑本來曾要邀她合唱，最後因她忙著軋戲拍八點檔，只能夠忍痛拒絕。

王傑當年曾與葉歡合唱《你是我胸口永遠的痛》。（翻攝自王傑微博）她今年拍完民視八點檔《春花望露》，終於有時間可以好好休息，談到現階段的生活重心，就是上課、教會及照顧媽媽，「我在享受別人現在享受不到的，很多朋友被孩子、老公氣得要死，我也過得很好啊。」

葉歡拍完八點檔，近來忙著充電、陪伴家人。（記者潘少棠攝）只是她的外型凍齡，依舊保養得宜，她笑說：「最近有好好休息，不然不會長這樣，八點檔真的很可怕，超乎你們的想像。」更表示：「如果拍戲需要看起來年輕的話，我就會來點肉毒桿菌，我覺得我也遺傳到我母親的好膚質，沒有特別的功勞啦。」

此外，53歲的她至今未婚，談及感情觀說：「因為我的年紀，身邊大部分都是有結婚的人，就想說算了，不要花費力氣！」笑稱不是沒人追，只是沒有接受，若未來真碰上對的人？葉歡表示：「當然願意，希望要是基督徒，有共同的信仰，如果他很愛神的話，我看到就會流口水。」

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