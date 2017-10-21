李毓芬床戰黃仁德 怨吃滿嘴毛
2017/10/21 07:45
〔記者吳志偉／台北報導〕李毓芬在台視、東森戲劇《我和我的四個男人》中，先是懷了黃仁德的小孩，又與嚴爵以結婚為前提復合，兩件人生大事一次完成卻讓她傷透腦筋。不過兩男爭搶著當孩子的爸，沒想到一下戲立馬走鐘變成「嬉鬧版」，玩到李毓芬還開玩笑：「其實是你們在談戀愛吧！」李毓芬拿水淋自己。（東森提供）
黃仁德和李毓芬劇中大玩枕頭戰的橋段，兩人置身羽毛雨的畫面超唯美，但都苦笑說現場完全不是那麼一回事。原來是為了做出唯美畫面，劇組還準備了快一整車的羽毛來撒，李毓芬苦笑說：「因為我要先拿枕頭打黃仁德，沒想到一打就有一大把羽毛飛進我嘴裡，還有插到眼睛的。」黃仁德也笑說：「除了一直吃到羽毛，還狂打噴嚏、狂咳嗽，所以其實一點都不浪漫。」黃仁德（右）與嚴爵（左）為李毓芬展開搶人大戰。（東森提供）
另外，李毓芬和許維恩也因為黃仁德重新開戰，先是許維恩對李毓芬破口大罵，李毓芬還拿水淋到自己頭上，但因為杯子能裝的水不多，所以淋了很多次才完全剛好淋在正確位子上，每淋一次就要再把全身弄乾重上妝，又淋水又吃羽毛，讓李毓芬笑說她的求子之路艱辛。右起黃仁德、李毓芬、嚴爵看育兒書籍畫面逗趣。（東森提供）李毓芬（右）與黃仁德有浪漫羽毛雨橋段。（東森提供）李毓芬透露浪漫羽毛雨場景其實不浪漫。（東森提供）
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