熱氣球直播！Xbox遊戲《萌狐歷險記》創金氏世界紀錄

《萌狐歷險記》創下全世界高度最高的遊戲直播紀錄。（翻攝YouTube）〔記者吳佩樺／台北報導〕即將於11月7 日在Xbox One與Windows 10雙平台上市的可愛動作遊戲《萌狐歷險記》日前於美國新墨西哥州舉行的「阿爾伯克基國際熱氣球嘉年華」中締造金氏世界紀錄。

微軟工作室社群經理 Rukari Austin 搭乘以遊戲主角 Lucky造型打造的熱氣球，在1200 英呎的高空中翱翔時遊玩《萌狐歷險記》，並於Mixer Xbox官方頻道全程直播，創下全世界高度最高的遊戲直播紀錄！

可愛動作遊戲《萌狐歷險記》，將於11月7 日在Xbox One與Windows 10雙平台上市。（微軟提供）《萌狐歷險記》特製熱氣球內除了設有發電機，在空中供給 Xbox主機和螢幕電力外，同時架設兩台Blackmagic微型數位電影攝像機，透過 3G和4G網路傳送直播畫面。直播除了記錄熱氣球冉冉升空與遊玩遊戲的過程外，更同步公開從未曝光過的《萌狐歷險記》。

《萌狐歷險記》支援 Xbox Play Anywhere，購買數位版即能獲得Xbox One和Windows 10 雙平台版本暢玩，售價840元。

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