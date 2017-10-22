馬祖還可以這樣玩......

東犬燈塔與紅花石蒜。（李進文攝）〔記者孫梓評／台北報導〕看星星的方式許多種，躺著看最遼闊。要就要大字躺在東犬燈塔旁廢棄的圓形砲台上，這時銀河明顯，心眼覘視一小區間，等待著流星，而蟲鳴被海風吹斜，斜向古老。圓形，一個人躺在古老的圓形裡看星星，彷彿一種儀式。恍惚間，我一個人被大砲發射至銀河。銀河間，有很多人影，有的幸福、有的不幸；有的閃爍，有的定靜。天穹是巨大的圓，將銀河與我小小的心思包括在內。

要就要──大字躺在東犬燈塔旁……它花崗岩身材，眼是蚌形水晶，折射一長兩短的訊號，服役百年矣。我躺在圓形砲台看星星，想像百年前守燈人提著煤油燈，穿過白色防風矮牆……守燈，也是一種儀式。這儀式與其說是對外指引，無寧說是向內凝視，「如何讓此心不滅？」守燈人一定也有屬於他自己的儀式。

東莒望向犀牛嶼。（李進文攝）看藍眼淚，不知何時起變成通俗的儀式。藍眼淚只發生在3到5月嗎？不！東犬燈塔旁的大砲連舊址，延伸出去的深夜岬角，如果潮汐恰好，可以看到9月的藍眼淚，浪濤擊打礫岩，撞出熒藍，並非大片的，而是幽微間歇的演奏，於夜暗中令人遐思飛湍，9月17、18（農曆鬼門關前的兩、三天），鬼月看藍眼淚，竟然悽美。

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