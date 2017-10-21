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首頁 > 婉君推

把家變大了 無印良品改造你家

2017/10/21 06:20

MUJI RENOVATION空間改造企劃，於三重地區設計2間「無印良品的住空間」，設計了方格牆，讓轉角也不浪費收納的機能性。（MUJI提供）〔記者凃盈如／台北報導〕 現代人追求居住坪數，但在房價高昂的年代，擴大居住空間並非易事，MUJI以「適切生活」為概念，自11月1日跨足空間設計，於全台推出「MUJI RENOVATION空間改造企劃」， 提供消費者室內裝修服務，讓空間設計回歸居住的本質與價值，並於三重地區設計2間「無印良品的住空間」，展示成果。

臥房的靠牆處置放了多款SUS層架，並以質感極佳的木格柵為拉門，空間感溫潤簡約，並擁有強大的收納機能。（MUJI提供）無印良品觀察到許多消費者習慣將空間填滿，鮮少考慮到生活動線、收納便利度，以及未來的適用性，本計畫藉由無印良品全台家具配置顧問（IA, Interior Advisor）的專業，提供消費者面對面的室內空間裝修諮詢與服務，可透過網路，或門市預約，於兩週內可完成家中丈量，而空間施作範圍，包含天、地、壁的輕量裝修，壁面多透過品牌知名的SUS層架組、收納家具等規劃隔間，另全新推出「小天花」、「方格牆」兩種設計提案，讓家中即便有成員增加，或者面對空間機能改變，也能彈性變動、滿足需求，且每件平面圖都會由日本MUJI HOUSE監修。

輕巧、施工快速的小天花，能適切地將空間重新界定，並保留未來進化的可能性。（MUJI提供）關於消費者關心的造價，若以實際坪數計算，不含家具每坪造價約60,000元（會依照空間挑高程度、是否施作天花板等因素而異），除了價格足具競爭力、會開發票且不收設計費，更依法申請室內裝修許可，消費者可安心為居家翻修。台灣無印良品總經理梁益嘉表示，台灣最新推出的「MUJI RENOVATION空間改造企劃」，將會是明年品牌發展重點，希望從生活的基本需求出發，讓消費者不見得要換新屋，也能享有適切美好的生活空間。

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