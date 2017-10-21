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首頁 > 婉君推

詩在亞洲 泰、韓、日詩人專題演講

2017/10/21 07:21

〔記者楊明怡／台北報導〕「2017亞洲詩歌節」即日起至23日在齊東詩舍與集思台大會議中心舉行，邀請泰國詩人芮瓦特‧潘披帕特（Rewat Panpipat）、韓國詩人韓成禮、日本詩人永方佑樹專題演講，分享不同語言的詩文化。2017亞洲詩歌節歡迎茶會，永方佑樹。（記者潘少棠攝）

51歲的芮瓦特‧潘披帕特出生於泰國中部的素攀武里府，19歲出版第一本詩文集，28歲時以第3本詩集《河流的記憶》獲得「S.E.A.寫作獎」，已出版約20本文學作品，獲得超過10座國內外獎項的他，8月又榮獲「2017湄公河文學獎」，他將於今（21）日下午演講「泰國的（不）賞詩潮流」。

韓成禮生於1955年，世宗大學日文系畢業，世宗大學政策科學研究所國際地域學日本學碩士，31歲獲「詩和意識」新人獎後踏入文壇，90年代初期開始大量翻譯韓日詩作，迄今翻譯日文小說、童話、詩集、散文、人文類、實用類、學術類書籍超過200本，她將於23日下午演講「韓日詩歌之比較」。

永方佑樹在巴黎第八大學研究生院社會學系留學期間，偶然翻閱平安時代作家清少納言的隨筆散文集《枕草子》，感慨萬千，決定回國學習日本文學，36歲時出版第一本詩集《淒涼的，花》，並於同年獲第21屆詩與思想新人獎，40歲出版第二本詩集《√3》，她將於23日下午演講「詩意的對話」。

報名「2017亞洲詩歌節」及場次詳見http://poeticleap.moc.gov.tw/

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