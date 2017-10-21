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首頁 > 婉君推

「林某偷客兄」小彬彬氣炸 爆乳妻帶么兒狂歡

2017/10/21 07:11

〔記者鍾智凱／台北報導〕小彬彬與小君持續大戰，最新戰況是小君控小彬彬家暴，2人已上家事法庭，小彬彬昨說「我沒有」，且現婚變鬧到連小小彬都來安慰他，並問：「爸爸，什麼時候我們才能看到弟弟」因已1年多看不到萌萌彬。小彬彬說一切是小君莫須有指控，小君則嗆小彬彬因看不到萌萌彬，大暴走飆罵她。

小君（左）日前爆乳搭捷運（翻攝爆廢公社）小彬彬嘆說，小君上個月居然帶著萌萌彬去開趴，都已經凌晨了，還放任萌萌彬在包廂內，一堆不明人士圍著他跳舞，讓小彬彬覺得很不堪，「他只是一個小孩耶，會有人這樣帶小孩嗎？」背景音樂還是「頑童116」《偷客兄》，副歌一直「林某偷客兄、林某偷客兄」，小彬彬說：「我氣炸了。」

小君回應：「他有沒有讀過書啊！用詞都不知道怎麼用！只是單純的慶生派對，沒有什麼轟趴！我們都是一群帶小孩的媽媽在錢櫃慶生，11點多就被趕離場了！」

小彬彬（右起）、萌萌彬、小小彬、迷你彬（翻攝臉書）小彬彬則說不想再講了，因現都忙餐廳，他說長安東路一帶勁爭激烈，他幾乎整天都待在餐廳忙，連中午下雨都自己送便當，他說：「店裡還有4個員工，我們只想好好過生活。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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