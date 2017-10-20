標價後面多兩個零也要買到！這款錶恐讓人失去理智

〔記者方惠宗／台北報導〕你會花比開價多100倍的價格買東西嗎？不可能吧！但是Only Watch就是有這樣的魔力，為了標下「唯一之錶」，非得競出百倍之價！ 在2015年Only Watch拍出比預估行情多出百倍之價的帝舵Heritage Black Bay One。（Tudor提供）

今年10月26日至27日，佳士得（Christie's）將首度在台舉辦「Only Watch」慈善拍賣預覽會。在這屆錶廠捐以拍賣的錶款中，有一款特別受到關注，還被預測可能會「拍」出比估價高出100倍的行情，那就是帝舵（Tudor）青銅製的Black Bay Bronze One左撇子腕錶。 帝舵Black Bay Bronze One左撇子腕錶。青銅錶殼（43毫米）。搭載MT5601-LHD自動上鏈機芯，龍頭位於中層錶殼左側。估價4,500 - 5,500瑞郎。（Tudor提供）

每兩年舉辦一次的Only Watch得摩納哥親王阿爾伯特二世（H.S.H. Prince Albert II of Monaco）贊助，是一場匯集當今名聲最顯赫的錶商與獨立製錶師的展覽盛會，裡頭全是為此拍賣場合專門打造、僅此唯一的作品，共同為尚無治療方法的「裘馨氏肌肉失養症」（Duchenne Muscular Dystrophy，DMD）籌措相關醫學資金。首度在2015年參與Only Watch的帝舵即以Heritage Black Bay One腕錶拍出比預估行情高出100倍的成交價，創下驚人紀錄；此作最初估價在3,500至4,500瑞士法郎之間，最後以37.5萬瑞士法郎（約台幣1,200萬元）成交。以此看來，今年的Black Bay Bronze One左撇子腕錶會不會再度創下多出百倍的拍賣紀錄？即是本屆Only Watch的熱門看點。

今年邁入第7屆的Only Watch共有47個品牌與2個特別合作企劃捐出他們的唯一之作，10月26日至27日抵台展出，並於11月11日於日內瓦貝爾格四季酒店（Four Seasons Hotel des Bergues Geneva）進行拍賣。

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