旅行。隨星所欲 路嘉怡、Joanna、謝哲青分享旅遊經

〔記者周幸叡／台北報導〕星空聯盟（Star Alliance）慶祝創立20周年，舉辦「旅行。隨星所欲」論壇活動，邀請到路嘉怡、Joanna與謝哲青3位旅遊達人同台分享旅遊經。 （由右到左）路嘉怡、謝哲青、Joanna同台分享旅遊經。（記者周幸叡攝）

路嘉怡最愛的旅遊國是曾去度蜜月的瑞士，還有去了20遍也不膩的峇里島；美女廚師Joanna擅長用味蕾記憶旅程，外蒙古的馬奶酒和羊肚料理、印度的咖哩都令她印象深刻，有趣的是，不怕拿料理刀的她卻害怕騎駱駝！身兼作家、節目主持人多重身分的謝哲青，大力向現場聽眾推崇馬達加斯加、還有他認為值得一去再去的西班牙。 星空聯盟（Star Alliance）慶祝創立20周年，目前擁有28家成員航空公司。（記者周幸叡攝）

3位旅遊達人也分享加入星空聯盟會員的好處，該聯盟目前擁有28家成員航空公司，每天有18,400個航班，飛往全世界191個國家、1,300個機場，幫謝哲青省下許多轉機的時間，也讓喜歡和老公隨便在地圖上挑選一個國家出遊的路嘉怡，隨時可出發探索。對於搭飛機充滿焦慮的Joanna來說，搭乘星空聯盟成員的航班時，專業與親切的服務，讓她在飛行途中感到安心。

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