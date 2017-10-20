限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

旅行。隨星所欲 路嘉怡、Joanna、謝哲青分享旅遊經

2017/10/20 22:26

〔記者周幸叡／台北報導〕星空聯盟（Star Alliance）慶祝創立20周年，舉辦「旅行。隨星所欲」論壇活動，邀請到路嘉怡、Joanna與謝哲青3位旅遊達人同台分享旅遊經。（由右到左）路嘉怡、謝哲青、Joanna同台分享旅遊經。（記者周幸叡攝）

路嘉怡最愛的旅遊國是曾去度蜜月的瑞士，還有去了20遍也不膩的峇里島；美女廚師Joanna擅長用味蕾記憶旅程，外蒙古的馬奶酒和羊肚料理、印度的咖哩都令她印象深刻，有趣的是，不怕拿料理刀的她卻害怕騎駱駝！身兼作家、節目主持人多重身分的謝哲青，大力向現場聽眾推崇馬達加斯加、還有他認為值得一去再去的西班牙。星空聯盟（Star Alliance）慶祝創立20周年，目前擁有28家成員航空公司。（記者周幸叡攝）

3位旅遊達人也分享加入星空聯盟會員的好處，該聯盟目前擁有28家成員航空公司，每天有18,400個航班，飛往全世界191個國家、1,300個機場，幫謝哲青省下許多轉機的時間，也讓喜歡和老公隨便在地圖上挑選一個國家出遊的路嘉怡，隨時可出發探索。對於搭飛機充滿焦慮的Joanna來說，搭乘星空聯盟成員的航班時，專業與親切的服務，讓她在飛行途中感到安心。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
小布驚傳父女戀 竟然愛上21歲的「她」 小布驚傳父女戀 竟然愛上21歲的「她」
2017/10/20 19:07
74歲乾德門驚傳送醫急救 住進加護病房 74歲乾德門驚傳送醫急救 住進加護病房
2017/10/20 21:21
魔術師灌昏女模 硬奪肛門處女 魔術師灌昏女模 硬奪肛門處女
2017/10/20 20:44
Nana被白雲劈腿還哭著道歉 她痛斥男人沒LP Nana被白雲劈腿還哭著道歉 她痛斥男人沒LP
2017/10/20 19:14
外甥A近億元張榮華曾心軟 一犯再犯鐵心提告 外甥A近億元張榮華曾心軟 一犯再犯鐵心提告
2017/10/20 21:27
Janet混血萌兒首度曝光 瞇眼大笑超可愛 Janet混血萌兒首度曝光 瞇眼大笑超可愛
2017/10/20 19:06
（專訪）葉歡不碰結婚的男人 為他破例吐露原因 （專訪）葉歡不碰結婚的男人 為他破例吐露原因
2017/10/20 21:52
櫻花妹曾發片遭騙 郎祖筠心疼怒轟「男人龜縮不如鼠」 櫻花妹曾發片遭騙 郎祖筠心疼怒轟「男人龜縮不如鼠」
2017/10/20 19:16
阿信親自打包備貨 粉絲憂心要剁手剁腳 阿信親自打包備貨 粉絲憂心要剁手剁腳
2017/10/20 22:46
球星透露愛民視花旦蘇晏霈 阿翔開直播帶「他」送驚喜 球星透露愛民視花旦蘇晏霈 阿翔開直播帶「他」送驚喜
2017/10/20 22:29
沈佳宜回來了！陳妍希清純馬尾宛如重返《那些年》 沈佳宜回來了！陳妍希清純馬尾宛如重返《那些年》
2017/10/20 21:09
出櫃女星爽遇5566 驚喊：小時候回憶 出櫃女星爽遇5566 驚喊：小時候回憶
2017/10/20 22:12
新垣結衣大玩Cosplay 化身超圓南瓜「可愛到膨脹」 新垣結衣大玩Cosplay 化身超圓南瓜「可愛到膨脹」
2017/10/20 20:06
超霸氣！夯模手上這一盤90分鐘完售 台灣明年初也將引進 超霸氣！夯模手上這一盤90分鐘完售 台灣明年初也將引進
2017/10/20 20:03
男星煮水餃撞破頭 秒自拍濺血驚呆粉絲 男星煮水餃撞破頭 秒自拍濺血驚呆粉絲
2017/10/20 22:08
標價後面多兩個零也要買到！這款錶恐讓人失去理智 標價後面多兩個零也要買到！這款錶恐讓人失去理智
2017/10/20 22:23
旅行。隨星所欲 路嘉怡、Joanna、謝哲青分享旅遊經 旅行。隨星所欲 路嘉怡、Joanna、謝哲青分享旅遊經
2017/10/20 22:26
無敵小生孫翠鳳 帶領五路財神做這事 無敵小生孫翠鳳 帶領五路財神做這事
2017/10/20 19:08
上面尖尖下面圓圓 美妝神器搞定妝容 上面尖尖下面圓圓 美妝神器搞定妝容
2017/10/20 22:48
正18年式MAZDA MX-5全面升級i-ACTIVSENSE 正18年式MAZDA MX-5全面升級i-ACTIVSENSE
2017/10/20 19:11
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.