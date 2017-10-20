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（專訪）葉歡不碰結婚的男人 為他破例吐露原因

2017/10/20 21:52

記者陽昕翰／專訪林隆璇出道前曾任葉歡的製作助理，沒想到之後「失聯」超過20多年，今年才在新加坡的商演上「重逢」，這次林隆璇推出紀念EP，葉歡情義相挺陪著受訪，林隆璇第一句話就追問：「妳結婚了嗎？」讓葉歡急回：「當然沒，我現在是連男朋友都沒有，要怎麼結婚？」葉歡情義相挺，陪著老友林隆璇接受訪問。（記者潘少棠攝）

近年轉戰戲劇圈的葉歡曾是歌手，她在1987年加入飛碟，當時同門包括蘇芮、蔡琴、黃鶯鶯與王芷蕾四大天后，葉歡被打造成天后接班人，一共推出了9張專輯作品，她與王傑合唱的《你是我胸口永遠的痛》，至今仍是經典。葉歡拍完八點檔，近來忙著充電、陪伴家人。（記者潘少棠攝）

林隆璇是葉歡第一張專輯的製作助理，有時幫忙開車接送葉歡錄音，他打趣：「那時候我在公司，老闆還交代你載的時候，要小心安全，記得要開慢一點，讓我好緊張。」出道30年的林隆璇，推出紀念EP。（記者潘少棠攝）

雖然林隆璇之後離開飛碟，仍是幫葉歡寫了《悲傷的城市》、《沉默取代我的笑顏》，葉歡特地帶著當年的專輯受訪，開心笑說：「這是我在當年，賣得最好的唱片。」林隆璇也說幫葉歡寫歌，對於剛成名的他，有很大的鼓勵。

個性低調的葉歡，當時與林隆璇並未留下聯絡方式，也少有機會聊天，她說：「那個時候我很害羞，可能會用我的冷漠來掩飾。」

這次他倆隔了20多年碰頭，葉歡在新加坡遇到林隆璇跟他的老婆，也不好意思留電話，「我很少跟人家要電話，尤其是有太太的人，有結婚的絕對要保持距離，如果不是因為認識他太太，剛剛（拍照）怎麼好意思牽他的手。」

林隆璇推出出道30年的《WHO AM I 》紀念EP，之後更計畫攻蛋，葉歡不諱言也想再戰歌壇，最想推出福音專輯，希望有機會向老友林隆璇邀歌。

林隆璇得知葉歡仍有歌唱夢，更介紹愛徒擔任她的發聲課老師，笑稱已升格成葉歡的「師公」。

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