外甥A近億元張榮華曾心軟 一犯再犯鐵心提告

〔記者吳志偉／台北報導〕三立電視上月底因台內總監捲入貪瀆予以免職並提告，沒想到經查明發現貪瀆人員竟上至高層長官，19日已正式向法院控告已離職的前執行副總背信詐欺。據悉，牽涉的不法所得高達近9位數，堪稱台灣電視史上最大的貪瀆事件，據《聯合報》報導，三立總經理張榮華曾想給莊文信一條出路，要求他到外面開設公司，但他仍故態復萌，讓三立鐵了心決定提告。 三立總經理張榮華（左）、執行副總莊文信。（資料照，記者胡舜翔攝）

《蘋果》指出，莊文信今年6月帶走30位監製到外面開設「華人文創」公司，正是從那個時候開始，指控他收錢的證據開始出現，過去相關耳語不斷，張榮華是選擇相信自己的侄子，但當帳戶往來的具體證據出現後，連董事長林崑海都覺得要嚴加處理。據悉，由於三立總經理張榮華和莊文信是甥舅關係，當初還是張榮華的姊姊將兒子托付給他，因此張榮華網開一面要他到外面開公司，不要再管三立的事，豈料他仍透過管道拿取不法所得，才讓三立決心正式提告。

因為牽涉的金額過大，新聞曝光後，莊文信沒有回應，也關閉個人臉書；據了解，張榮華對結果也十分心疼，認為對莊文信的媽媽也是他的姊姊很難交代，沒有把她的兒子教好。另外，有內部員工向《蘋果》爆料，莊文信在三立任職30年，原本可拿到高達2千多萬的退休金，但目前已經泡湯。

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