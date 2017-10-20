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2017亞洲詩歌節開幕 國際詩人齊聚一堂

2017/10/20 21:05

〔記者楊明怡／台北報導〕「2017亞洲詩歌節」今（20）起登場，由陳芳明演講「詩沒有國界」揭開序幕，接著舉行歡迎茶會，邀請國內外詩人以「詩」為共同語言，彼此互動交流。2017亞洲詩歌節歡迎茶會，向陽。（記者潘少棠攝）

主辦單位文化部人文及出版司司長朱瑞皓表示，今年亞洲詩歌節邀請來自日本的永方佑樹、韓國的韓成禮、越南的黃鸝（Ly Hoàng Ly）、泰國的芮瓦特‧潘披帕特（Rewat Panpipat）、印尼的湯順利、馬來西亞的紮齊爾（Syed Mohd Zakir）、香港的曹疏影、鄧小樺和澳門的賀綾聲擔任主題詩人，透過演講、座談、母語朗讀與國內詩人和詩文愛好者分享，出席茶會的陳芳明說，很高興自己在這樣的場合沒有缺席，「能夠在這裡聽到大家的對談，似乎讓我對詩的接受又上了一層。」2017亞洲詩歌節歡迎茶會，永方佑樹。（記者潘少棠攝）2017亞洲詩歌節歡迎茶會，陳芳明。（記者潘少棠攝）

永方佑樹分享今日與向陽、吳佩珍對談「傳統與新生」的心情，她說，很開心因為參加詩歌節有機會認識台灣和東南亞國家的詩人，「我來到這裡，跟各國國家的詩人一起相處，我知道台灣有台灣的文化，韓國有韓國的文化，你們就是那些文化的積累，很謝謝你們。」

賀綾聲說，多年前到台灣旅行時就喜歡齊東街日式宿舍的氛圍，沒想到它現在成為「齊東詩舍」，今天又能來此參加亞洲詩歌節，「透過詩的連結串起奇妙的緣分」。

「2017亞洲詩歌節」為期4天，20、21、23日在齊東詩舍， 22日在集思台大會議中心舉辦專題演講、座談及朗誦活動，參與者除了9位主題詩人，還有國家文藝獎得主李敏勇、《四方報》創辦人張正、獨立歌手吳志寧等，詳見http://poeticleap.moc.gov.tw/

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