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《試駕》Super GT競技血緣雙門Coupé─Lexus LC 500

2017/10/23 06:00

〔記者方維鐸／台北報導〕Lexus參賽日本Super GT系列GT500組的LC 500廠車，即以市售版LC 500為藍本所打造，儘管兩者在構造上截然不同，但競技本格卻讓兩者緊密連結。藉由車頂側拱、尾燈包角框飾、後下分流器及排氣管框飾的鍛面金屬妝點，讓LC 500的車尾後視顯得更剛硬繁複。（記者陳奕全攝）

本文試駕的Lexus LC 500為琥珀棕車色，擁有Lexus家族特有的大型鍍鉻紡錘型水箱護罩及箭矢型LED日行燈，搭配視覺感突出的21吋前後配鍛造鋁圈，以及前245/40RF21、後275/35RF21的失壓續跑胎，體現日本GT跑車的華麗跑格。根據原廠性能數據，本車的0～100公里／時加速僅需4.7秒，不受限的極速可直上270公里／時，駕馭感受均衡穩健，完美體現GT跑車的真諦。（記者陳奕全攝）LC 500所搭載的5.0升V8自然進氣D-4S多重燃油噴射引擎，可輸出477匹最大馬力，並在4,800～5,600轉間形成峰值為55.0公斤米的扭力高原。（記者陳奕全攝）

引擎蓋下是一具排氣量4,969cc的V8自然進氣D-4S多重燃油噴射引擎（原廠代號2UR-GSE），可輸出477匹最大馬力與55.0公斤米最大扭力。與其匹配的是車壇首見的10速手自排變速箱，0～100公里／時加速僅需4.7秒，不受限速裝置封印的極速則可直上270公里／時。座艙透過控台中船座右側的遮屏設計，營造出古典跑車般的駕駛人導向風格；試駕車內裝選用棕色真皮及Alcantara人造麂皮搭配，其間點綴以鍛面金屬飾件，精緻細膩的質感教人嘆為觀止。（記者陳奕全攝）LC 500採用單環數位動態儀表，切換至Sport S+模式下呈現比Sport S模式更粗、更顯眼的紅白色環，營造激亢熱血的視覺張力。（記者陳奕全攝）

將本車的智能多重駕馭模式切換至Sport S+下，可營造出最激亢熱血的駕馭感受，不僅油門反應變得極為凌厲，加速力道澎湃猛暴，伴隨引擎聲浪鳴響器產生的激昂聲浪，讓駕駛人體認Lexus近乎苛求的駕馭感受。而趨近理想的52：48前後軸配重，結合AVS可變阻尼避震系統，則讓這輛FR後驅的GT跑車在激烈操駕下顯得格外穩健，賦予駕駛人充分的信心去驅策其性能極限。

這輛試駕車採用雅緻的棕色內裝，Lexus顛覆傳統沒有採用任何大面積的飾板鋪陳，完全運用觸感柔軟的皮革和Alcantara人造麂皮交織搭配，其間點綴以鍛面金屬飾件，作工質感極為考究。此外，由車廠首席試車手精心測試打造的方向盤和排檔桿頭握感，也都有助於駕馭感受的提升。後者經由職人精湛的車縫手工，以寬度僅0.2mm「內對內」工法縫製真皮，再包覆以排檔頭飾片，握感堪稱極致。車壇首見檔位最多的10速手自排系統，在自排模式下跳檔平順如絲，若改以手動升降檔，檔位銜接綿密流暢，讓引擎動力揮灑自如。排檔桿頭的尺碼由首席試車手測試調整，並透過職人工法內對內縫製真皮，打造出最完美的握感。（記者陳奕全攝）

和泰汽車將LC 500和LC 500 Limited Edition（減少了部分跑格配備，採製程複雜的風馳藍車色與風尚白內裝）分別開出559萬和539萬的售價，對鍾情Lexus精良品質與售後服務的多金跑車買家自有絕佳的說服力。

【Lexus LC 500小檔案】

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,770×1,920×1,345mm

軸距：2,870mm

引擎型式：V8 DOHC 32汽門 D-4S

排氣量：4,969cc

最大馬力：477匹／7,100轉

最大扭力：55.0公斤米／4,800～5,600轉

驅動方式：FR前置引擎後輪驅動

排檔設計：10速手自排

0～100公里／時加速：4.7秒

極速：270公里／時

平均油耗：8.1公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：2級（小客車4,200～5,400cc歐規油耗）

售價：559萬

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