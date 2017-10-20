（影音）把拔買給妳！「這個」也太卡哇伊 溫昇豪為女兒想全包了

〔記者方惠宗／台北報導〕溫昇豪與陳思璇於台北新光三越信義新天地A11館為法國時尚品牌Maison Promax「Villain Squad」系列快閃店開幕站台，該系列共包含17款迷你側肩包，每款皆以好萊塢反派角色為設計靈感、運用品牌經典款Alfie後背包為基礎的翻玩詮釋，將令人驚悚、恐懼的角色特質反轉，呈現優雅、甜美與性感風格，打造出摩登、童趣又奢華的小型包款。溫昇豪直呼每一款好可愛，動心想買給女兒當禮物，陳思璇也狂敲邊鼓，說：「對啊，萬聖節可以幫女兒打扮、人包合一！」 溫昇豪與陳思璇出席包包新品發佈會。（記者王文麟攝）

今日活動原定溫昇豪和隋棠同台，不過隋棠因急性蕁麻疹在當天凌晨惡化、臨時告假，活動揭幕前兩小時才緊急換角陳思璇。所幸活動按時進行，迎接現場擠爆的人潮。

Maison Promax 2017秋冬「Villain Squad」限量迷你側肩包全系列共17款，將驚悚角色特質反轉，注入優雅、甜美與奢華風格。（記者方惠宗攝） Maison Promax經典款Alfie後背包、2017秋冬帆布材質新款。（記者方惠宗攝） Maison Promax 2017秋冬「Villain Squad」限量迷你側肩包全系列共17款，將驚悚角色特質反轉，換上優雅、甜美與奢華風格。（記者方惠宗攝）

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