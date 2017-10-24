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＜紐約性愛檔案＞癡心非絕對 可能是妄想

2017/10/24 06:10

〔文／喬思琳〕

如果你認為愛情能戰勝一切的話，那麼鐵定會被Mark Manson打臉，這位美國超人氣部落客以及暢銷作家，以顛覆傳統的愛情觀和人生哲學受到矚目，他主張「要正面地咒罵，不能嘗試一直保持樂觀」，甚至把書名取成《管他去死的教戰手冊》。戀愛時，我們一頭栽進愛情的洪流中，於是選擇性地忽略了許多警訊，最後總要付出很大的代價才能真正清醒。（圖／達志影像）

也許有人會覺得這是甚麼謬論？不過聽懂他言外之意的讀者會覺得自己好像被他狠狠摑了一巴掌，當頭棒喝，頓時覺醒。

說到愛情，不講廢話只講真話的Mark Manson認為，一般人談戀愛最大的錯誤在於「認為愛情是一切」。他以過來人的身分建議，要讓關係走得長遠，光只有愛情絕對不夠。

他寫道，「你愛上某人，並不代表對方就是個可以長相廝守的好伴侣。愛是一種情感過程，兩個人適不適合卻是一個邏輯過程，而且這兩個特質不會相容。」

因為愛上了，我們一頭栽進愛情的洪流中，選擇性地忽略許多警訊，我們不願意去面對彼此並不適合的問題，一心要追求像電影般轟轟烈烈的愛情。

所以當我們愛上一個沒有對我們不好，可是也沒有對我們很好的男人，一個可能愛妳卻不夠愛妳的男人，明知對方不夠愛妳，我們卻癡心妄想希望對方會改變。

到最後遍體鱗傷之後，妳會自問：「是哪裡出了問題？」對於這個現象，Mark Mason一言以蔽之：「事實上，這段關係在一開始就出了問題。」

明眼人很清楚，這段關係根本就不應該開始，但是我們選擇忽視價值觀、責任感、個性等實際的考量點，盲目讓感情主導一切，最後重重摔了一跤，繞了一大圈才發現，Mark Mason強調「只有愛還不夠」的論點一點都沒錯，只是我們總是在付出了很大的代價後才真正清醒。

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