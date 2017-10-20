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虎媽現形！小小春哭鬧 應采兒冷回「你滾啊」

2017/10/20 16:56

陳小春（左）與應采兒（右）對兒子既嚴厲又關愛。（翻攝自應采兒IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港男星陳小春近期帶著兒子「小小春」參加節目《爸爸去哪兒5》，父子倆大受觀眾歡迎，他對兒子的鐵血教育也掀起討論，但其實老婆應采兒對於小小春也相當嚴格，可以說是「虎媽」的代表人物。

兒子的耍賴對應采兒完全無效。（翻攝自微博）

陳小春在節目中曾對小小春發飆，虎爸行為瞬間引起討論，但陳小春曾爆料老婆應采兒是虎媽類型，對兒子的家教甚嚴，過去也曾拍到小小春在街上發脾氣，蹲下不肯走，應采兒竟直接將兒子拖上車，可見耍賴對她完全沒用，應采兒曾在受訪時表示兒子哭鬧她不會馬上安慰，要等他停了才會抱他，有次小小春在地上打滾耍賴，她也不為所動，冷回「你滾啊我等你，我不會因為讓你起來而給你想要的東西，你就滾啊」。應采兒對育兒有自己的看法。（翻攝自微博）

應采兒認為小孩子會哭鬧就是要有人理他，她表示不理他，他有本事哭一整天看看。而她最看重的育兒觀念是「不能你想要什麼，我就給你什麼，想要什麼自己拿」，並說孩子不聽話就是要打，尤其是男孩子，但她也強調絕不會在人多的地方打小孩，因為他也是有自尊心的，儘管教育方式嚴格，但從細微之處仍能看出她對兒子滿滿的關愛。

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