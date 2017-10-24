＜愛情心理測驗＞哎呀 誰被愛情鬼遮眼了？

〔文／佛洛阿德〕

熱戀時愛到昏頭，這是大多數人都有的經驗；然而過了熱戀期，要是還看不清情人的優缺點，甚至被騙得團團轉，那就糟糕了！到底甚麼樣特質的人容易陷入盲戀不可自拔？測驗見分曉。

愛到昏頭，太快暈船，小心成為盲目戀愛的受害者。（圖／喬安娜）

Q1.你比較偏好以下何種約會型態？

A.餐廳或電影院等室內娛樂→前往Q3

B.運動或踏青等戶外遊玩→前往Q2

Q2.暗戀的對象或偶像，若是出現在你夢裡，多半是出現哪款劇情？

A.兩人卿卿我我→前往Q4

B.對方還是沒注意到你的存在→前往Q5

Q3.去逛特價拍賣會，因為真的有夠便宜，不管是否真的有需要，你多少會買一些，不然很可惜？

A.YES→前往Q5

B.NO→前往Q6

Q4.你的執行力與創意發想力，比較起來哪個較強？

A.創意發想力→前往Q7

B.執行力→前往Q8

Q5.生氣時你都直接發飆，不想隱忍不爽的情緒？

A.YES→前往Q8

B.NO→前往Q9

Q6.如果有可能的話，你希望重返二十出頭的年紀，再度擁有青春肉體與充沛體力？

A.YES→前往Q9

B.NO→前往Q8

Q7.衣櫃內的衣物顏色，偏向哪種色系？

A.冷色系或中性色系→前往Q11

B.暖色系→前往Q10

Q8.扣除氣溫極端冷的冬天與極熱的夏天，你喜歡的季節是？

A.春天→前往Q10

B.秋天→前往Q11

Q9.一天三頓正餐之外，你還常吃甜點等零食解饞？

A.YES→前往Q12

B.NO→前往Q11

Q10.你經常會夢到自己身在高處，或是位於雲端之上？

A. YES→D型人

B.NO→B型人

Q11.你和情人不一定每天見到面，但是一定會以視訊或是手機聊聊天，分享生活狀況？

A.YES→C型人

B.NO→B型人

Q12.與心儀的異性首次單獨出門約會，進入咖啡館和餐廳，你會選擇坐在他／她對面的位置？

A.YES→C型人

B.NO→A型人

＜診斷報告＞

■A型人的你

盲戀指數：★★★★☆

每當你愛上一個人，即刻陷入盲戀狀態，由於你的依賴性格，戀愛時失去判斷能力，全心信任情人，即使對方擺明在唬爛，任憑親友耳提面命提醒你，你還是聽若未聞，直到最後人財兩失吃了大虧，才不得不痛心接受情人欺瞞你的殘酷事實。建議你感情慢慢放，交往之前先仔細觀察對方，最好找親友當顧問，別太快暈船，才能降低成為盲戀受害者的機率。

■B型人的你

盲戀指數：★★☆☆☆

雖然你接受一見鍾情，不過警覺心高的你，並不會因此昏頭，將在交往過程中，仔細考核對方，尤其你特別在意劈腿惡行，明的暗的留意情人的行蹤，掌握戀情主控權。一旦發現對方偷吃的蛛絲馬跡，你會收集證據興師問罪，要戀人給個交代；若不對勁的事是涉及人品低劣或是金錢詐騙，你會趕快閃人，避免遭到糾纏，將個人災情受損狀態控制在最低程度。

■C型人的你

盲戀指數：★☆☆☆☆

偏向知性的你，期待的感情關係是好友也是戀人，屬於細水長流型，不追求激情浪漫，初識時你大量與異性聊天與相處，從中觀察對方的所言所行，藉此了解人品與個性優缺點，還有兩人tone調合不合拍，再決定是否交往，所以你很少陷入盲戀。要注意的是你過度冷靜，有時觀察時間拖得太久，欠缺耐性的對象會選擇放棄你，另追他人去了。

■D型人的你

盲戀指數：★★★★★

始終懷抱一顆少女心的你，期待的愛情是不切實際的激情浪漫型，你認為不夠浪漫就稱不上是愛情，因此如同愛情小說般的戲劇化戀情最能夠讓你立刻暈船，即使還搞不清楚對方的背景和個性，你已經速速陷入盲戀狀態，親友拉都拉不住，因此經常成為網戀騙子的獵物。即是傻傻被人騙的你，受騙後還是相信真愛的存在，不氣餒繼續勇敢去愛，積極尋找愛情，深信下一個他／她，一定會帶給你幸福。

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