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內褲風波後 姚元浩出國工作竟慘遭扭打

2017/10/20 15:54

〔記者吳志偉／台北報導〕王心凌和姚元浩分手後，今年7月因私密內褲照外流而鬧得沸沸揚揚，昔日恩愛的情侶皆受重創。時隔近3個月，王心凌被爆出與科技新貴藍蔚文熱戀，姚元浩則低調赴青島拍攝網劇《雙棲者》，至於他先前赴刑事局對照片散布者提告，目前仍無新進展。姚元浩為新戲接受各種武術的訓練。（傑星傳播提供）

經歷內褲照風波，姚元浩全心投入工作中，日前在青島拍戲的他，劇中飾演類似台灣特別行政組組長的角色，為此還得接受各種拳術的訓練，儘管全身痠疼，他笑稱：「就當健身！」咬緊牙關忍著摔、扭、打、踢等步驟，把外在的演技演得更逼真；更利用空檔大量流覽警匪片，觀摩他人演出來歷練自己的神韻，「我是全劇組唯一的台灣人，我不能丟台灣的臉！」姚元浩為新戲接受各種武術的訓練。（傑星傳播提供）姚元浩最近在青島拍攝網劇《雙棲者》。（翻攝姚元浩臉書）

該戲在青島拍攝，此時當地氣候正好，姚元浩住的地方還可看到不遠處的沙灘，自認感覺有點像在夏威夷，只不過雖然美景當前，但他的重心還是專注在工作，他說：「來了一個多月，多數時間都在準備，背劇本、練拳，再大量看網劇，已沒有太多時間了。」姚元浩最近在青島拍攝網劇《雙棲者》。（傑星傳播提供）姚元浩為新戲接受各種武術的訓練。（傑星傳播提供）

由於戲份吃重，姚元浩幾乎以片場為家，已經月餘無法回台，他表示：「我表弟周日結婚也不能參加，除了下個月初已排定的活動可以短暫回台外，大概就要等到12月底戲殺青了。」會想家嗎？姚元浩回答：「拍戲過程中不會，但下了戲，一個人隻身異地，多少還是有一些鄉愁，還好靠著通訊軟體和媽媽聊天，減少一些想媽媽的心情。」

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