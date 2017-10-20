小海綿「見人就笑」萌翻 Angelababy緊抱兒噴母愛
2017/10/20 16:14
〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「楊穎」Angelababy與黃曉明婚後育有一子「小海綿」，一家三口感情十分和樂，為人母後她對兒子相當疼愛，為了陪伴孩子也刻意減少工作量，日前有人在飛機上巧遇母子倆，拍下照片並大讚小海綿可愛。Angelababy為人母後依舊少女感十足。（翻攝自Angelababy微博）
有粉絲在飛機上偶遇Angelababy和小海綿。（翻攝自微博）
Angelababy日前帶著兒子一起工作，同行的還有黃曉明的媽媽，在回程的飛機上被粉絲巧遇，並拍下照片，照片中Angelababy抱著兒子坐在靠窗的位子，她將長髮束成低馬尾，看起來相當清純，雖然照片中沒有拍到小海綿的正臉，但該名粉絲透露小海綿坐飛機時相當乖巧，並且逢人就露出可愛笑容，一點都不怕生，也說Angelababy照顧兒子相當用心，一舉一動都流露出母愛，不禁笑說「黃曉明你太幸福了」，前陣子也有人拍到Angelababy堅持親自抱著已有些壯的小海綿，對兒子的關愛表露無遺。Angelababy總是親自抱著兒子，對小海綿十分用心。（翻攝自微博）
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