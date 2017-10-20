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蔡凡熙想吃九把刀喜酒 當大使帶老二看片

2017/10/20 15:12

〔記者許世穎／高雄報導〕2017高雄電影節今開幕，代言人蔡凡熙下午先與媒體見面，提到金馬獎入圍公布當天和九把刀一起看直播，他說沒聽說對方向女友求婚一事，被問會不會吃對方喜酒則笑說「希望他來邀我」。擔任代言人的他直說「我和我的老二一起看（電影）」，正當大家一頭霧水時他才解釋：「是電影《報告老師！怪怪怪怪物！》裡的老二啦！」高雄電影節影展代言人蔡凡熙。（記者張忠義攝）

蔡凡熙今年先入圍金鐘獎新人，又角逐金馬獎新人，直說公布前一天睡前很緊張，知道入圍當下就沉浸在開心之中，不過連續兩個金獎入圍，也讓他持續減肥，「其實只是找個理由，因為太胖了！」他說之前宣傳電影常常被攝影從下往上拍，「結果我笑起來都會雙下巴，所以之後去活動我絕對不要笑」，他說高中時最胖85公斤，而且身高和現在一樣，但他當時有女友，今天笑說寧願瘦一點 ，也不要為了有女友變胖。高雄電影節影展代言人蔡凡熙。（記者張忠義攝）高雄電影節影展代言人蔡凡熙。（記者張忠義攝）

提到入圍對手，他說知道台灣代表的吳念軒以及瑞瑪席丹，直說兩人「很強捏！」不過他只看過《紅衣小女孩2》，還說飾演「虎爺」的吳念軒「很讚」，尤其背後骨頭很凹，「想跟他一樣精壯」，因為訪問認識的兩人有交換line，但因為害羞所以不常聯絡，只有在對方因為入圍發文的時候去按讚。

而雖然演出九把刀執導的《報告老師！怪怪怪怪物！》，但蔡凡熙尊稱九把刀是「長輩」，因此也不知道他求婚一事，有問他嗎？蔡凡熙說：「我又不是他麻吉，這樣問長輩很不禮貌！」他也透露有看了金馬入圍大贏家《大佛普拉斯》，只說戴立忍的車震戲很厲害，但「幹死妳」那些台詞他不敢講。他最近接拍了新的青春喜劇，但什麼時候開拍、導演跟其他演員？他笑說：「春暖花開時再告訴大家！」

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