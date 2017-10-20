最正校花遭變態侵犯 反應竟是「粗粗的」

TUD發片記者會。（記者趙世勳攝）〔記者翁子涵／台北報導〕美少女團體「TUD」陳芷妧、姜沛芯、林靖軒、黃怡瑄、彭郁真平均年齡21歲，來自全台最正的5位校花所組成，今舉行媒體見面會，其中人氣最高、從成大法律系畢業的芷妧，為出道還跟家人關係決裂，從此斷金援，靠公司給的每月8000元零用金過活，爸爸還狠嗆她「長得漂亮的人多的是，還不是因為妳是成大才找妳」，讓她頗為無奈。

TUD發片記者會。（記者趙世勳攝）「TUD」因擁有亮麗外型，在學生時期就遇過不少變態騷擾，靖軒自曝曾遇到一名身穿女裝的老男子，趁過馬路時直接把手伸進她制服裙裡摸一把，讓她嚇得怒吼「你在幹嘛」！對方便逃之夭夭，問及被騷擾的感覺？靖軒笑說：「粗粗的。」全場莞爾，她才緊急解釋「手粗粗的啦」。

「TUD」透露公司沒下禁愛令，唯獨對戀愛經驗0的靖軒嚴格控管，因她個性呆萌，還曾喜歡過「腥聞」不斷的MP嘎嘎；公司也嚴格控管團員體態，只要超過0.1公斤就得罰500元，怡瑄曾不小心胖了0.6公斤，就付出3000元罰金。

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