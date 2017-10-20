限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

最正校花遭變態侵犯 反應竟是「粗粗的」

2017/10/20 14:27

TUD發片記者會。（記者趙世勳攝）〔記者翁子涵／台北報導〕美少女團體「TUD」陳芷妧、姜沛芯、林靖軒、黃怡瑄、彭郁真平均年齡21歲，來自全台最正的5位校花所組成，今舉行媒體見面會，其中人氣最高、從成大法律系畢業的芷妧，為出道還跟家人關係決裂，從此斷金援，靠公司給的每月8000元零用金過活，爸爸還狠嗆她「長得漂亮的人多的是，還不是因為妳是成大才找妳」，讓她頗為無奈。

TUD發片記者會。（記者趙世勳攝）「TUD」因擁有亮麗外型，在學生時期就遇過不少變態騷擾，靖軒自曝曾遇到一名身穿女裝的老男子，趁過馬路時直接把手伸進她制服裙裡摸一把，讓她嚇得怒吼「你在幹嘛」！對方便逃之夭夭，問及被騷擾的感覺？靖軒笑說：「粗粗的。」全場莞爾，她才緊急解釋「手粗粗的啦」。

「TUD」透露公司沒下禁愛令，唯獨對戀愛經驗0的靖軒嚴格控管，因她個性呆萌，還曾喜歡過「腥聞」不斷的MP嘎嘎；公司也嚴格控管團員體態，只要超過0.1公斤就得罰500元，怡瑄曾不小心胖了0.6公斤，就付出3000元罰金。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
小Angelababy全裸墜樓身亡 經紀人發聲明說… 小Angelababy全裸墜樓身亡 經紀人發聲明說…
2017/10/20 11:04
不只江宏傑疼她！福原愛告白公婆「做你們的媳婦好幸福」 不只江宏傑疼她！福原愛告白公婆「做你們的媳婦好幸福」
2017/10/20 14:17
防彈機場時尚搶先看！V剪刀手燦笑搭機 防彈機場時尚搶先看！V剪刀手燦笑搭機
2017/10/20 13:36
愛心奶PK明日花 三上悠亞最新辣照外流 愛心奶PK明日花 三上悠亞最新辣照外流
2017/10/20 11:45
「吳宗憲被罵不意外」 他挺NANA不是炒新聞 「吳宗憲被罵不意外」 他挺NANA不是炒新聞
2017/10/20 12:24
女兒得血癌 貼心一句話暖哭名嘴 女兒得血癌 貼心一句話暖哭名嘴
2017/10/20 09:46
最正校花遭變態侵犯 反應竟是「粗粗的」 最正校花遭變態侵犯 反應竟是「粗粗的」
2017/10/20 14:27
驚！隋棠、溫昇豪「分手」8年後又再一起做這件事！ 驚！隋棠、溫昇豪「分手」8年後又再一起做這件事！
2017/10/20 09:53
美魔女不倫戀被小王出賣 還遭32年來最大羞辱 美魔女不倫戀被小王出賣 還遭32年來最大羞辱
2017/10/20 10:16
（影音）《雷神3》登頂漫威宇宙！爛番茄開出超高評分 （影音）《雷神3》登頂漫威宇宙！爛番茄開出超高評分
2017/10/20 11:43
台大校園潑溶液1死3傷 兇嫌po這首歌疑洩殺機 台大校園潑溶液1死3傷 兇嫌po這首歌疑洩殺機
2017/10/20 13:38
（影音）隋棠說好合體卻放鳥 溫昇豪「心像開山刀在割」 （影音）隋棠說好合體卻放鳥 溫昇豪「心像開山刀在割」
2017/10/20 14:58
產女後首曬照 方媛激瘦模樣曝光！ 產女後首曬照 方媛激瘦模樣曝光！
2017/10/20 14:44
鬼才導演早知淫魔好友罪行 卻選擇視而不見 鬼才導演早知淫魔好友罪行 卻選擇視而不見
2017/10/20 12:34
「嫩版黑魔女」撞臉裘莉 小布看上點名當主角 「嫩版黑魔女」撞臉裘莉 小布看上點名當主角
2017/10/20 11:14
聞台大潑酸案 E奶主播：愛情EQ趕不上IQ 聞台大潑酸案 E奶主播：愛情EQ趕不上IQ
2017/10/20 15:26
作弊引爆拒看《六弄》 歐陽妮妮坦承打擊最深 作弊引爆拒看《六弄》 歐陽妮妮坦承打擊最深
2017/10/20 10:00
小海綿「見人就笑」萌翻 Angelababy緊抱兒噴母愛 小海綿「見人就笑」萌翻 Angelababy緊抱兒噴母愛
2017/10/20 16:14
吳宗憲女兒捲是非 名嘴氣pupu：傷我女兒拚老命！ 吳宗憲女兒捲是非 名嘴氣pupu：傷我女兒拚老命！
2017/10/20 15:14
身形發福！ 47歲鍾麗緹被爆喜懷第四胎 身形發福！ 47歲鍾麗緹被爆喜懷第四胎
2017/10/20 16:40
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.